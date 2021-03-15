Хуснуллин рассказал о будущем льготной ипотеки

Правительство будет принимать решение о продлении программы льготной ипотеки исходя из показателей ключевой ставки Банка России. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ключевое условие сегодняшней льготной ипотеки ― это низкая ставка ЦБ. Когда ключевая ставка низкая, у нас и так банки под 6,5% дают кредиты. Сегодня от 6-7% выдают все банки, поэтому наша компенсация минимальная, но у нас есть одно главное правило: независимо от того, какая будет ставка, мы на весь период ипотеки гражданам обещаем, что ставка будет не выше 6,5%», ― сказал он журналистам.

По словам Хуснуллина, если регулятор будет держать низкую ставку, то потребности в компенсации не будет, однако в обратном случае компенсировать все же придется. В связи с этим, вице-премьер подчеркнул, что говорить о том, на каких именно условиях будет продлеваться программа, в настоящее время сложно.

«Мы сейчас анализируем каждый регион, посчитаем и посмотрим, скорее всего, у нас будет дифференцированный подход. А сколько регионов будет, 20-30 или вся страна, это мы уже по итогам [решим], когда ближе к 1 июля будет понятно, что происходит на рынке: сколько новых объектов, сколько новых предложений, какая цена», ― отметил он.

Хуснуллин указал на то, что правительство еще раз все это обсудит, после чего доложит главе кабмина и президенту России. Также вице-премьер отметил, что говорить о том, на каких именно условиях будет продлена программа, пока рано. Кроме того, он подчеркнул, что в низкая ключевая ставка ― существенное условие льготной ипотеки, поскольку обеспечивает минимальную компенсацию по программе.

11 марта Хуснуллин сообщил, что российское правительство готово совместно с Центробанком рассматривать все предложения по продлению программы льготной ипотеки, однако регионы, которые озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в кабмине не рассматривались.

Ранее глава регулятора в интервью «Известиям» заявила, что в нескольких российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить. По ее словам, в этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет.

Набиуллина отметила, что, по расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября правительство продлило эту программу до 1 июля 2021 года.