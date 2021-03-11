В правительстве заявили о готовности рассматривать предложения по льготной ипотеке

Правительство России готово совместно с Центробанком рассматривать все предложения по продлению программы льготной ипотеки, однако регионы, которые озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в кабмине не рассматривались. Об этом в четверг, 11 марта, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день вопрос сроков и условий продления льготной ипотеки находится на стадии обсуждения. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ. При этом отмечу, что регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались», ― сказал он.

Ранее Набиуллина в интервью «Известиям» заявила, что в нескольких российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить. По ее словам, в этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет

Глава ЦБ РФ отметила, что, по расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых могли бы без негативных эффектов продолжаться программы льготной ипотеки: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября правительство продлило эту программу до 1 июля 2021 года.