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В Кремле заявили о попытках политизации вопроса о вакцинах от COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существовании попыток политизации вопроса о применении российской вакцины от коронавируса. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 15 марта.

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«К нашему сожалению, мы не можем так сказать. Вы знаете, что президент всегда с самого начала этой истории выступал против политизации вакцинной тематики. Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место, мы слышим много заявлений, в том числе от европейских стран, заявлений не очень удачных», — подчеркнул он.

При этом представитель Кремля указал на то, что спрос на российскую вакцину в мире в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности.

Песков добавил, что это заставляет напряженно работать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

9 марта сообщалось, что создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой».

В тот же день стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству. Спустя несколько дней сообщалось, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по «Спутнику V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

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