Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США 12 штатов подали иск к Байдену из-за климатического указа
Общество
Юная скрипачка из Подмосковья представит РФ на фестивале в Швейцарии
Интернет
WhatsApp может перестать работать на старых iPhone
Спорт
Боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет бой против американца Гудена
Мир
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине
Интернет
Цена первого сообщения основателя Twitter выросла на аукционе до $2,5 млн
Мир
Байден назвал сексуальное насилие в ВС США угрозой нацбезопасности
Общество
Вильфанд предупредил о «величавом» уходе зимы из Европейской России
Культура
Лоза прокомментировал выбор певицы Manizha на «Евровидение-2021»

Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой». Об этом сообщается в Twitter вакцины во вторник, 9 марта.

Рука борца колоть устала: кому выгоден раскол вокруг вакцинации в Словакии
Две партии в коалиционном правительстве выступили против поставок «Спутника V»

Отмечается, что создатели требуют извинений за негативные комментарии Кристы Виртумер-Хохе о европейских государствах, которые одобряют российскую вакцину, так как они вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы.

Также создатели «Спутника V» отметили, что агентство не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине и заявили, что подобные слова неуместны, а также подрывают доверие к EMA.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Спустя несколько дней сообщалось, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по «Спутнику V».

На данный момент «Спутник V» уже зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 млрд человек. Российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Кроме того, результаты исследований показали его высокую эффективность против коронавируса и безопасности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021