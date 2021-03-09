Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине

Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой». Об этом сообщается в Twitter вакцины во вторник, 9 марта.

Отмечается, что создатели требуют извинений за негативные комментарии Кристы Виртумер-Хохе о европейских государствах, которые одобряют российскую вакцину, так как они вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы.

Также создатели «Спутника V» отметили, что агентство не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине и заявили, что подобные слова неуместны, а также подрывают доверие к EMA.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Спустя несколько дней сообщалось, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) по «Спутнику V».

На данный момент «Спутник V» уже зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 млрд человек. Российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Кроме того, результаты исследований показали его высокую эффективность против коронавируса и безопасности.