Племянница Трампа назвала огорчившее его больше победы Байдена событие

Решение Twitter о блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети огорчило его больше, чем поражение на президентских выборах. Об этом в субботу, 13 марта, сообщило издание Business Insider.

«Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года», — заявила его племянница Мэри Трамп.

Ранее, 24 февраля, стало известно, что Независимый надзорный совет (Oversight Board) Facebook получил от Дональда Трампа апелляцию с требованием восстановить его аккаунты в соцсети компании. Со времени блокировки организация получила порядка 9 тыс. комментариев от общественности на тему возможного восстановления его аккаунтов.

В начале февраля старший советник экс-президента США Джейсон Миллер рассказал, что Трамп чувствует себя счастливым вне социальных сетей.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В ходе беспорядков погибли пять человек: женщина, получившая огнестрельное ранение, и полицейский с травмами, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами. Затем аккаунт был удален окончательно. К подобным рестрикциям в отношении Трампа присоединились и другие соцсети.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и у самих американцев.