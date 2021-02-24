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Трамп подал аппеляцию в совет Facebook с требованием вернуть его аккаунты

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Независимый надзорный совет (Oversight Board) Facebook получил от бывшего американского лидера Дональда Трампа аппеляцию с требованием восстановить его аккаунты в соцсети компании. Об этом 24 февраля сообщает USA Today со ссылкой на представителя совета.

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«Можем подтвердить, что нами было получено обращение от пользователя по делу, которое рассматривает Надзорный совет в отношении аккаунтов президента Трампа в Facebook и Instagram», — отметил он. От других комментариев собеседник отказался.

Соответствующий орган был создан в прошлом году с целью рассмотрения спорных решений компании. Совет независимый, его решения не может оспорить никто из руководства Facebook.

Издание уточняет, что в январе Facebook сообщил о передаче Надзорному совету на рассмотрение дело о блокировке страниц Трампа из-за штурма Капитолия его сторонниками.

С того времени совет получил порядка 9 тыс. комментариев от общественности на тему возможного восстановления аккаунтов Трампа.

В начале февраля старший советник Трампа Джейсон Миллер рассказал, что бывший президент чувствует себя счастливым вне социальных сетей.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Жертвами беспорядков стали четыре человека. Несколько правоохранителей попали в больницу с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами. Затем аккаунт был удален окончательно. К подобным рестрикциям в отношении Трампа присоединились и другие соцсети.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

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