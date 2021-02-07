Советник Трампа рассказал о счастье политика вне социальных сетей

Бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя счастливым вне социальных сетей. Об этом 6 февраля рассказал старший советник экс-главы государства Джейсон Миллер.

«Он сказал, что это хорошо: находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», — сообщил он в интервью газете The Sunday Times.

Миллер также рассказал, что супруга Трампа Меланья рада сложившейся ситуации и отмечает, что ее муж стал «куда веселее проводить время».

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно 8 января. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

После этого была заморожена страница избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором он подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост. Также его аккаунты заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.