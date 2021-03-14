«Евровидение» на удочке: главные культурные события недели

Прорыв Манижи и казус «Галасы ЗМеста», неувядающий Зацепин и протечки в БДТ. А еще ресторан вместо музея, «Ника» для Ефремова и «Гвоздь» для Гоголя. «Известия» выбрали самые интересные культурные события .

Скандал не заказывали

Международный конкурс песни, который пройдет с 18 по 20 мая в Нидерландах, набирает обороты — участницей «Евровидения» от России стала певица Манижа , а Белоруссия попала в неприятную ситуацию. На суд зрителей Первого канала были представлены три номера: романтичная баллада Future is Bright Антона Беляева и группы Therr Maitz, танцевальная композиция дуэта #2Маши Bitter Words и дерзкий микс этники и двуязычного (с доминирующим русским) рэпа «Русская женщина» в исполнении Манижи.

Победа последней, по мнению экспертов, стала возможной благодаря интересной подаче композиции и незаурядной харизме певицы .

— Зрители выбрали Манижу — значит, полюбилась , проявила себя с яркой стороны. Нам, сидевшим в зале, понравилась энергия, которая шла от Манижи, — отметила в беседе с «Известиями» участница «Евровидения» Дина Гарипова.

Участие в конкурсе победителя белорусского отбора группы «Галасы ЗМеста», напротив, под вопросом . Европейский вещательный союз ( ЕВС) усмотрел в тексте их песни политическое содержание . Организаторов насторожили следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему».

Евровидение Группа «Галасы ЗМеста» Фото: Галасы ЗМеста/galasyzmesta.by

Белорусскому организатору ( Белтелерадиокомпания) предложено поменять либо текст, либо песню . В противном случае группа не попадет на конкурс.

В пресс-службе Белтелерадиокомпании «Известиям» сообщили, что находятся «в непрекращающемся диалоге с постоянными службами ЕВС».

— Как только будет принято окончательное решение о формате участия — Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта, — подчеркнули в пресс-службе.

На вопрос «Известий», может ли группа что-либо добавить к сказанному, представитель «Галасы ЗМеста» отреагировал лаконично: «Нет».

Зацепин зацепил

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» опубликовал рейтинг самых узнаваемых мелодий из советского кино . Всего было опрошено 959 человек в возрасте от 17 до 75 лет. Список возглавила композиция «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки» — эту мелодию Александра Зацепина знают 96% респондентов . За ней следуют «Если у вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (92%) и «Песня про медведей» из комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (89%), автор которой тоже Александр Зацепин. Кроме того, в топ-15 попало еще несколько его произведений , в том числе «Если б я был султан» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика») — 86%, «Звенит январская вьюга» («Иван Васильевич меняет профессию») — 76%, «Губит людей не пиво» («Не может быть!») — 59%, «Песенка про зайцев» («Бриллиантовая рука») — 44%. Все эти песни Зацепин написал к фильмам Леонида Гайдая. Композитор, которому 10 марта исполнилось 95 лет, считает, что секрет создания популярных композиций прост.

— Музыка в театре или в кино прикладная , — пояснил он «Известиям». — Она зависит не от того, как я хочу сделать . Надо, чтобы она соответствовала изобразительному ряду, задумке режиссера, была в контексте с изображением.

Евровидение Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Фото: Мосфильм

По словам Александра Зацепина, своим самым удачным кинопроизведением он считает музыку к «Красной палатке» Михаила Калатозова. Что касается будущих произведений, то сейчас он занят созданием саундтрека к новому сериалу про нашу агентуру за рубежом во время Второй мировой войны.

Ремонт как пожар

О предстоящих ремонтах объявили две крупнейшие европейские институции . Санкт-Петербургский Большой драматический театр (БДТ) ждут ремонтные работы в историческом здании (набережная реки Фонтанки, 65). В пресс-службе «Известиям» пояснили, что это очередной этап ликвидации последствий реконструкции 2011–2014 годов, которая привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше. Будет демонтировано инженерное и театральное оборудование, разобрана сцена-трансформер . После завершения работ по гидроизоляции механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут пуско-наладочные работы.

Всё это время БДТ будет играть спектакли на своей Второй сцене, а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Кроме того, труппа отправится на гастроли по России. Завершение ремонта запланировано на декабрь 2021-го .

Источник в театре сообщил «Известиям», что многие артисты и сотрудники сомневаются в завершении ремонтных работ до конца года — слишком многое предстоит сделать. По мнению собеседника, театр вернется в историческое здание в лучшем случае на полгода позже.

Евровидение Фойе Санкт-Петербургского Большого драматического театра Фото: Санкт-Петербургский Большой драматический театр/bdt.spb.ru

Центр Помпиду, главный во Франции музей современного искусства, закроется на генеральную реконструкцию в 2023 году. Сейчас руководство занято временным распределением собрания музея по другим институциям, а также организацией выставок, где в период ремонта будут демонстрироваться экспонаты.

В собрании музея — около 600 работ русских мастеров, в том числе произведения Эрика Булатова. Художник рассказал «Известиям», что не видит смысла в ремонте, поскольку центр «приспособлен скорее для того, чтобы быть не музеем, а рестораном на последнем этаже».

— Сам факт ремонта говорит о том, как плохо этот центр построили более 40 лет назад , — посетовал он. — На протяжении десятилетий сооружение приходилось постоянно перестраивать, переделывать, передумывать, чтобы хоть как-то показывать там искусство.

Эрик Булатов напомнил, что существует Национальный музей современного искусства Парижа, который можно было реконструировать, а не строить «эту бессмысленную громадину» .

От Хельсинки до Сыктывкара

Лидеры отечественной рок- и поп-музыки возобновляют концертные туры . Стало известно о планах двух юбиляров прошлого года, которым из-за пандемии не удалось своевременно отпраздновать круглые даты. Валерия Меладзе в ближайшие месяцы ждут Калининград, Рига, Таллин, Йыхви, Хельсинки, Сыктывкар, Киров, Ессентуки, Ставрополь и Краснодар.

Евровидение Валерий Меладзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы все, артисты и зрители, соскучились друг по другу. И я с нетерпением жду полноценных встреч со сценой, — признался певец «Известиям». — Видимо, каждый концерт теперь будет особенным — долгожданным и супержеланным. Я уверен, что они будут гораздо эмоциональнее, чем прежде.

Выступления народного артиста Владимира Кузьмина уже расписаны по январь будущего года. Только до майских праздников он посетит Самару, Казань, Набережные Челны, Ярославль, Владимир и Череповец .



Певец и композитор рассказал «Известиям», что санитарные ограничения не влияют на выбор репертуара, но выступления сейчас воспринимаются скорее как спектакль, а не как рок-концерт. По словам артиста, люди немного скованны, потому что сидят в масках, но ему и не нужно, чтобы они бесились. Главное, отметил Кузьмин, хорошее настроение и заряд бодрости.

Ефремов и «Гвоздь»

Объявлены лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона» . Это премьерные спектакли « Ревизор » (Театр Олега Табакова, режиссер Сергей Газаров), « Дядя Ваня » (Театр Наций, Стефан Брауншвейг), « Палачи » («Гоголь-центр», Кирилл Серебренников), « Фаина. Эшелон » (театр «Школа современной пьесы», Иосиф Райхельгауз), « Садко » (Большой театр, Дмитрий Черняков).

Наибольшие шансы на получение «Большого хрустального гвоздя» имеют постановки по мотивам русской классики .

Темы, поднятые в них, не стареют, отмечают режиссеры. По словам Стефана Брауншвейга, «Дядя Ваня» — это шедевр, абсолютно созвучный нашей эпохе . Достаточно вспомнить хотя бы размышления доктора Астрова об экологии.

Евровидение Спектакль «Дядя Ваня» на сцене Театра Наций Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru/Ира Полярная

— В «Ревизоре» ни слова из пьесы не изменено , — рассказал «Известиям» Сергей Газаров. — Я считаю, что Гоголь актуальней многих нынешних авторов. Любую страницу откройте, ткните пальцем, и цитата будет не в бровь, а в глаз. Мы все думаем о том, что будет завтра, послезавтра. А Гоголь смотрел на 150 лет вперед. Боюсь, еще лет 300 по нему будем сверяться .

Церемония награждения премией «Гвоздь сезона» состоится 5 апреля в театральном центре «На Страстном».

Также объявлены номинанты премии «Ника», вручаемой за достижения в отечественном кино . Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов выдвинут в категории «Лучшая роль второго плана» . В фильме «Француз» Андрея Смирнова он сыграл бывшего узника ГУЛАГа. На награду в этой номинации также претендуют Александр Балуев, исполнивший роль в той же картине, и Евгений Цыганов («Одесса») .