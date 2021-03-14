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«Евровидение» на удочке: главные культурные события недели

О чем говорили в эти дни поклонники искусства
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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«Евровидение» на удочке: главные культурные события недели
2021-03-13 13:58:34">
2021-03-13 13:58:34
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Прорыв Манижи и казус «Галасы ЗМеста», неувядающий Зацепин и протечки в БДТ. А еще ресторан вместо музея, «Ника» для Ефремова и «Гвоздь» для Гоголя. «Известия» выбрали самые интересные культурные события.

Скандал не заказывали

Международный конкурс песни, который пройдет с 18 по 20 мая в Нидерландах, набирает обороты — участницей «Евровидения» от России стала певица Манижа, а Белоруссия попала в неприятную ситуацию. На суд зрителей Первого канала были представлены три номера: романтичная баллада Future is Bright Антона Беляева и группы Therr Maitz, танцевальная композиция дуэта #2Маши Bitter Words и дерзкий микс этники и двуязычного (с доминирующим русским) рэпа «Русская женщина» в исполнении Манижи.

Победа последней, по мнению экспертов, стала возможной благодаря интересной подаче композиции и незаурядной харизме певицы.

Зрители выбрали Манижу — значит, полюбилась, проявила себя с яркой стороны. Нам, сидевшим в зале, понравилась энергия, которая шла от Манижи, — отметила в беседе с «Известиями» участница «Евровидения» Дина Гарипова.

Участие в конкурсе победителя белорусского отбора группы «Галасы ЗМеста», напротив, под вопросом. Европейский вещательный союз (ЕВС) усмотрел в тексте их песни политическое содержание. Организаторов насторожили следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему».

Евровидение
Группа Галасы «ЗМеста»

Группа «Галасы ЗМеста»

Фото: Галасы ЗМеста/galasyzmesta.by

Белорусскому организатору (Белтелерадиокомпания) предложено поменять либо текст, либо песню. В противном случае группа не попадет на конкурс.

В пресс-службе Белтелерадиокомпании «Известиям» сообщили, что находятся «в непрекращающемся диалоге с постоянными службами ЕВС».

— Как только будет принято окончательное решение о формате участия — Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта, — подчеркнули в пресс-службе.

На вопрос «Известий», может ли группа что-либо добавить к сказанному, представитель «Галасы ЗМеста» отреагировал лаконично: «Нет».

Зацепин зацепил

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» опубликовал рейтинг самых узнаваемых мелодий из советского кино. Всего было опрошено 959 человек в возрасте от 17 до 75 лет. Список возглавила композиция «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки» — эту мелодию Александра Зацепина знают 96% респондентов. За ней следуют «Если у вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (92%) и «Песня про медведей» из комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (89%), автор которой тоже Александр Зацепин. Кроме того, в топ-15 попало еще несколько его произведений, в том числе «Если б я был султан» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика») — 86%, «Звенит январская вьюга» («Иван Васильевич меняет профессию») — 76%, «Губит людей не пиво» («Не может быть!») — 59%, «Песенка про зайцев» («Бриллиантовая рука») — 44%. Все эти песни Зацепин написал к фильмам Леонида Гайдая. Композитор, которому 10 марта исполнилось 95 лет, считает, что секрет создания популярных композиций прост.

Музыка в театре или в кино прикладная, — пояснил он «Известиям». — Она зависит не от того, как я хочу сделать. Надо, чтобы она соответствовала изобразительному ряду, задумке режиссера, была в контексте с изображением.

Евровидение
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Фото: Мосфильм

По словам Александра Зацепина, своим самым удачным кинопроизведением он считает музыку к «Красной палатке» Михаила Калатозова. Что касается будущих произведений, то сейчас он занят созданием саундтрека к новому сериалу про нашу агентуру за рубежом во время Второй мировой войны.

Ремонт как пожар

О предстоящих ремонтах объявили две крупнейшие европейские институции. Санкт-Петербургский Большой драматический театр (БДТ) ждут ремонтные работы в историческом здании (набережная реки Фонтанки, 65). В пресс-службе «Известиям» пояснили, что это очередной этап ликвидации последствий реконструкции 2011–2014 годов, которая привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше. Будет демонтировано инженерное и театральное оборудование, разобрана сцена-трансформер. После завершения работ по гидроизоляции механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут пуско-наладочные работы.

Всё это время БДТ будет играть спектакли на своей Второй сцене, а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Кроме того, труппа отправится на гастроли по России. Завершение ремонта запланировано на декабрь 2021-го.

Источник в театре сообщил «Известиям», что многие артисты и сотрудники сомневаются в завершении ремонтных работ до конца года — слишком многое предстоит сделать. По мнению собеседника, театр вернется в историческое здание в лучшем случае на полгода позже.

Евровидение
Фойе Санкт-Петербургского Большого драматического театра

Фойе Санкт-Петербургского Большого драматического театра

Фото: Санкт-Петербургский Большой драматический театр/bdt.spb.ru

Центр Помпиду, главный во Франции музей современного искусства, закроется на генеральную реконструкцию в 2023 году. Сейчас руководство занято временным распределением собрания музея по другим институциям, а также организацией выставок, где в период ремонта будут демонстрироваться экспонаты.

В собрании музея — около 600 работ русских мастеров, в том числе произведения Эрика Булатова. Художник рассказал «Известиям», что не видит смысла в ремонте, поскольку центр «приспособлен скорее для того, чтобы быть не музеем, а рестораном на последнем этаже».

Сам факт ремонта говорит о том, как плохо этот центр построили более 40 лет назад, — посетовал он. — На протяжении десятилетий сооружение приходилось постоянно перестраивать, переделывать, передумывать, чтобы хоть как-то показывать там искусство.

Эрик Булатов напомнил, что существует Национальный музей современного искусства Парижа, который можно было реконструировать, а не строить «эту бессмысленную громадину».

От Хельсинки до Сыктывкара

Лидеры отечественной рок- и поп-музыки возобновляют концертные туры. Стало известно о планах двух юбиляров прошлого года, которым из-за пандемии не удалось своевременно отпраздновать круглые даты. Валерия Меладзе в ближайшие месяцы ждут Калининград, Рига, Таллин, Йыхви, Хельсинки, Сыктывкар, Киров, Ессентуки, Ставрополь и Краснодар.

Евровидение
Валерий Меладзе

Валерий Меладзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы все, артисты и зрители, соскучились друг по другу. И я с нетерпением жду полноценных встреч со сценой, — признался певец «Известиям». — Видимо, каждый концерт теперь будет особенным — долгожданным и супержеланным. Я уверен, что они будут гораздо эмоциональнее, чем прежде.

Выступления народного артиста Владимира Кузьмина уже расписаны по январь будущего года. Только до майских праздников он посетит Самару, Казань, Набережные Челны, Ярославль, Владимир и Череповец.

Певец и композитор рассказал «Известиям», что санитарные ограничения не влияют на выбор репертуара, но выступления сейчас воспринимаются скорее как спектакль, а не как рок-концерт. По словам артиста, люди немного скованны, потому что сидят в масках, но ему и не нужно, чтобы они бесились. Главное, отметил Кузьмин, хорошее настроение и заряд бодрости.

Ефремов и «Гвоздь»

Объявлены лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». Это премьерные спектакли «Ревизор» (Театр Олега Табакова, режиссер Сергей Газаров), «Дядя Ваня» (Театр Наций, Стефан Брауншвейг), «Палачи» («Гоголь-центр», Кирилл Серебренников), «Фаина. Эшелон» (театр «Школа современной пьесы», Иосиф Райхельгауз), «Садко» (Большой театр, Дмитрий Черняков).

Наибольшие шансы на получение «Большого хрустального гвоздя» имеют постановки по мотивам русской классики.
Темы, поднятые в них, не стареют, отмечают режиссеры. По словам Стефана Брауншвейга, «Дядя Ваня» — это шедевр, абсолютно созвучный нашей эпохе. Достаточно вспомнить хотя бы размышления доктора Астрова об экологии.

Евровидение
Спектакль «Дядя Ваня» на сцене Театра Наций

Спектакль «Дядя Ваня» на сцене Театра Наций

Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru/Ира Полярная

В «Ревизоре» ни слова из пьесы не изменено, — рассказал «Известиям» Сергей Газаров. — Я считаю, что Гоголь актуальней многих нынешних авторов. Любую страницу откройте, ткните пальцем, и цитата будет не в бровь, а в глаз. Мы все думаем о том, что будет завтра, послезавтра. А Гоголь смотрел на 150 лет вперед. Боюсь, еще лет 300 по нему будем сверяться.

Церемония награждения премией «Гвоздь сезона» состоится 5 апреля в театральном центре «На Страстном».

Также объявлены номинанты премии «Ника», вручаемой за достижения в отечественном кино. Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов выдвинут в категории «Лучшая роль второго плана». В фильме «Француз» Андрея Смирнова он сыграл бывшего узника ГУЛАГа. На награду в этой номинации также претендуют Александр Балуев, исполнивший роль в той же картине, и Евгений Цыганов («Одесса»).

В оргкомитете премии «Известиям» пояснили, что при выдвижении академики ориентируются только на художественные достижения, а не на то, что происходит с претендентами за пределами кинематографа. Вручение «Ники» состоится 25 апреля. Будут названы лауреаты сразу за два года — 2019-й и 2020-й.

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