Природа и кукловоды: выставочные залы ждут семейную аудиторию

Куклы-ангелы, вараны, танцующие танго и дикие животные в городах... В эти выходные в Москве стартовали сразу две крупные выставки, ориентированные на самую широкую аудиторию. VIII Фестиваль природы «Первозданная Россия» в Новой Третьяковке и XI Московская международная выставка-ярмарка «Искусство куклы» в Гостином дворе вполне могут заинтересовать не только взрослых, но и юных зрителей. «Известия» изучили обе экспозиции и познакомились с их участниками.

«Первозданная Россия» в этом году собрала более 450 кадров, демонстрирующих красоты природы и животного мира. Среди участников — не только профессиональные фотографы, но и любители, и даже дети. Разнообразна и техника — от дорогих зеркальных фотокамер до смартфонов.

Впрочем, это было и раньше. А вот настоящим новшеством стал допуск снимков с антропогенными объектами, ранее запрещенный. В период пандемии во многих регионах России обитатели лесов стали возвращаться на опустевшие урбанизированные территории. В связи с этим в 2021 году правила было решено изменить. Организаторы даже посвятили теме отдельный раздел экспозиции — «Дикие животные в городе». Она убеждает: природе пошло на пользу временное отсутствие человека.

Еще одна заметная серия — «Черное-белое» — привлекает внимание в первую очередь визуальным решением: здесь акцент на линиях, фактуре и форме объекта, на игре света и тени. Составителем этого раздела стал фотограф Сергей Савви. Он рассказал «Известиям», что собирал работы по знакомым из Клуба фотоохотников Санкт-Петербурга, в котором он состоит, а также публиковал объявление в «Фейсбуке». Свое творчество Савви представил фотографией «Зазеркалье». На ней изображена птица, окунающаяся в водную гладь и будто проходящая сквозь зеркальный портал.

— Это турухтан. Я ездил в Астраханский заповедник и там фотографировал несколько дней. Выбранный кадр сделан утром на берегу Каспия, — пояснил фотограф. И посетовал, что снимок регулярно вешают неправильно — вертикально, а не горизонтально. Впрочем, на открытии в Третьяковке уже все было как надо.

Есть у автора и юмористические образы — например, помятая летучая мышь, вылезающая из дупла словно после карантина; орангутан, держащийся за лиану будто за поручень в автобусе; два варана, танцующих неуклюжее танго.

Улыбку у зрителей часто можно было увидеть и на второй крупной выставке этих выходных. Гостиный двор открыл двери для коллекционных кукол и мишек Тедди. Здесь можно найти антиквариат Хивинского кукольного театра наряду с гламурными объектами на шарнирах, фабричные игрушки советской эпохи вместе с авангардными арт-изделиями, утонченные фарфоровые фигурки и пародии на популярных мультипликационных персонажей. Размеры экспонатов варьируются от крошечных миниатюр всего в 1 см до гигантов в полный человеческий рост.

Автор коллекционных мишек Тедди Ирина Пятайкина в этом году представляет лисенка-джентльмена Даниеля и медведицу-авантюристку Валери. Она рассказала «Известиям» о том, что индивидуальный образ игрушке можно придать за счет аксессуаров.

— Образ всегда рождается в процессе работы. Пока шился лисенок, я уже придумала, что он будет в твидовом пиджаке, модной кепочке с помпончиком. А девочку Валери я хотела сделать такой, чтобы у нее был костюм в морском стиле; чтобы можно было взять ее с собой в путешествие на море, — поделилась Ирина Пятайкина. — Аксессуары очень важны. Многие авторы используют такую же технику — шьют костюмы. Если это совсем классический мишка и хочется показать его фактуру и строение тела, тогда он может быть без одежды. А если хочется какой-то образ придать, то для этого есть одежда и аксессуары.

Многие работы на выставке вызывают не только любопытство и умиление, но и заставляют задуматься о серьезных вещах. Например, супружеская пара Наталия Моисеенко и Михаил Силаев в этом году представили свою коллекцию ангелов-хранителей из папье-маше под названием «У каждого ангела свой человек». По задумке авторов, эти куклы олицетворяют наших пожилых бабушек и дедушек, которые дарят нам свою заботу, так мало получая взамен.

«Первозданная Россия» будет открыта до 4 апреля, а вот на «Искусство куклы» стоит поторопиться: 22 февраля — последний день ее работы.