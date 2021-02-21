Природа и кукловоды: выставочные залы ждут семейную аудиторию

Куклы-ангелы, вараны, танцующие танго и дикие животные в городах... В эти выходные в Москве стартовали сразу две крупные выставки, ориентированные на самую широкую аудиторию. VIII Фестиваль природы «Первозданная Россия» в Новой Третьяковке и XI Московская международная выставка-ярмарка «Искусство куклы» в Гостином дворе вполне могут заинтересовать не только взрослых, но и юных зрителей. «Известия» изучили обе экспозиции и познакомились с их участниками.
«Первозданная Россия» в этом году собрала более 450 кадров, демонстрирующих красоты природы и животного мира. Среди участников — не только профессиональные фотографы, но и любители, и даже дети. Разнообразна и техника — от дорогих зеркальных фотокамер до смартфонов.
Впрочем, это было и раньше. А вот настоящим новшеством стал допуск снимков с антропогенными объектами, ранее запрещенный. В период пандемии во многих регионах России обитатели лесов стали возвращаться на опустевшие урбанизированные территории. В связи с этим в 2021 году правила было решено изменить. Организаторы даже посвятили теме отдельный раздел экспозиции — «Дикие животные в городе». Она убеждает: природе пошло на пользу временное отсутствие человека.
Еще одна заметная серия — «Черное-белое» — привлекает внимание в первую очередь визуальным решением: здесь акцент на линиях, фактуре и форме объекта, на игре света и тени. Составителем этого раздела стал фотограф Сергей Савви. Он рассказал «Известиям», что собирал работы по знакомым из Клуба фотоохотников Санкт-Петербурга, в котором он состоит, а также публиковал объявление в «Фейсбуке». Свое творчество Савви представил фотографией «Зазеркалье». На ней изображена птица, окунающаяся в водную гладь и будто проходящая сквозь зеркальный портал.
— Это турухтан. Я ездил в Астраханский заповедник и там фотографировал несколько дней. Выбранный кадр сделан утром на берегу Каспия, — пояснил фотограф. И посетовал, что снимок регулярно вешают неправильно — вертикально, а не горизонтально. Впрочем, на открытии в Третьяковке уже все было как надо.
Есть у автора и юмористические образы — например, помятая летучая мышь, вылезающая из дупла словно после карантина; орангутан, держащийся за лиану будто за поручень в автобусе; два варана, танцующих неуклюжее танго.
Улыбку у зрителей часто можно было увидеть и на второй крупной выставке этих выходных. Гостиный двор открыл двери для коллекционных кукол и мишек Тедди. Здесь можно найти антиквариат Хивинского кукольного театра наряду с гламурными объектами на шарнирах, фабричные игрушки советской эпохи вместе с авангардными арт-изделиями, утонченные фарфоровые фигурки и пародии на популярных мультипликационных персонажей. Размеры экспонатов варьируются от крошечных миниатюр всего в 1 см до гигантов в полный человеческий рост.
Автор коллекционных мишек Тедди Ирина Пятайкина в этом году представляет лисенка-джентльмена Даниеля и медведицу-авантюристку Валери. Она рассказала «Известиям» о том, что индивидуальный образ игрушке можно придать за счет аксессуаров.
— Образ всегда рождается в процессе работы. Пока шился лисенок, я уже придумала, что он будет в твидовом пиджаке, модной кепочке с помпончиком. А девочку Валери я хотела сделать такой, чтобы у нее был костюм в морском стиле; чтобы можно было взять ее с собой в путешествие на море, — поделилась Ирина Пятайкина. — Аксессуары очень важны. Многие авторы используют такую же технику — шьют костюмы. Если это совсем классический мишка и хочется показать его фактуру и строение тела, тогда он может быть без одежды. А если хочется какой-то образ придать, то для этого есть одежда и аксессуары.
Многие работы на выставке вызывают не только любопытство и умиление, но и заставляют задуматься о серьезных вещах. Например, супружеская пара Наталия Моисеенко и Михаил Силаев в этом году представили свою коллекцию ангелов-хранителей из папье-маше под названием «У каждого ангела свой человек». По задумке авторов, эти куклы олицетворяют наших пожилых бабушек и дедушек, которые дарят нам свою заботу, так мало получая взамен.
«Первозданная Россия» будет открыта до 4 апреля, а вот на «Искусство куклы» стоит поторопиться: 22 февраля — последний день ее работы.
«Первозданная Россия» — одна из крупнейших фотовыставок и самый масштабный в Европе фестиваль, посвященный дикой природе. Камчатская «Лиса Пенелопа» Дмитрия Шпиленка и другие редкие кадры, которые удалось сделать фотографам в самых отдаленных точках нашей страны, — в фотогалерее «Известий»
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Льды у мыса Хобой» — работа Андрея Грачева. Хобой — в переводе с бурятского «клык» — северная оконечность острова Ольхон на Байкале. Это высокие отвесные скалы, у которых зимой образуются самые большие торосы льда, некоторые достигают в высоту нескольких метров
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Андрей Шпатак встретил осьминога Дофлейна — представителя самого крупного на Земле вида осьминогов — в расселине подводной скалы Сенькина Шапка в Приморье
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Михаил Коростелев и его «Хвост гренландца» — уникальная фотография, снятая с дрона
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Фактура солончака» снята Антоном Ворониным с квадрокоптера в Богдинско-Баскунчакском заповеднике. Земля в урочище Красная лощина изрезана оврагами и ручьями талых вод. Из растительности на засоленных почвах прижились лишь солеросы и зеленые даже осенью шапки сарсазана
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Медуза Цианея», снятая Андреем Носиком, — типичный обитатель холодных морей Тихого и Атлантического океанов, размеры ее купола варьируются от 10 см до метра
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Эндемик Байкала — Байкальская нерпа, один из трех пресноводных видов тюленей. Основные лежбища животного — архипелаг Ушканьи острова, где нет хищников и много еды. Нерпа охотится в основном на рыбу голомянку, ныряя за ней на глубину до 200 м. Ранней весной еще непуганое людьми животное позволяет наблюдать за собой с близкого расстояния, особенно если надеть маскировочную одежду и пахнуть также, для чего предварительно поползать по прибрежным камням, где после линьки сохранилась выпавшая шерсть. Чем удачно и воспользовалась Наталья Бурмейстер
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Планета Ергаки» — фото из одноименного природного парка в Красноярском крае. Андрей Грачев называет этот закат одним из самых ярких и красочных в его жизни
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Николай Гернет — «В ожидании нерпы» в компании белых медведей
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Хищница болот» глазами Светланы Иваненко. Росянка круглолистная, которую сложно заметить человеку, своими каплями привлекает внимание мелких насекомых, которые и не подозревают о ее коварстве
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Олегу Богданову удалось застать нутрию-альбиноса во время утреннего умывания
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Доминант» Дениса Будькова — взрослый белоплечий орлан, который отбирает у молодого пойманную им добычу
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Таежный инстаграм» — меточное дерево, на котором животные из национального парка «Земля Леопарда» оставляют свои сообщения, — Сергей Горшков снимал скрытой камерой
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Горы Бырранга — самая северная горная система в России. Долганы, коренные жители этого края, называли это место Страной Мертвых, так как верили, что сюда отправляются души умерших. Считалось, что Бырранга — это обитель шаманов и духов, поэтому сюда лучше не заходить. Однако Виталий Горшков не побоялся и снял это загадочное место в разгар лета
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Наталия Судец застала семью лошадей Пржевальского, обитающую на территории государственного природного заповедника «Оренбургский», в самый трогательный момент. Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы. Популяцию этих животных сейчас воссоздают в России, это один из приоритетов федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в рамках нацпроекта «Экология»
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Суровая красота Карелии еще никого не оставляла равнодушным. Не смог пройти мимо этой красоты и Дмитрий Архипов, который назвал свою работу «Пролетая над Кижами»
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Антур — один из самых красивых тюленей. Его окрас — яркие белые кольца на основном фоне, которые варьируется от золотистого до почти черного. За такой рисунок его еще называют тюленем-цветком. Животные обычно селятся на скалистых участках побережий, их численность невелика. Алексей Перелыгин встретил своего антура в заповеднике «Командорский» на острове Беринга
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Олегу Паламарчуку удалось снять гренландских китов в бухте Врангеля на Охотском море
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»
Камчатская медведица Самапятая и ее выводок — в объективе Игоря Шпиленка
Фото: Фестиваль природы «Первозданная Россия»