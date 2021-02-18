Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Мавританец»

Режиссер: Кевин МакДональд. В ролях: Джоди Фостер, Тахар Рахим, Закари Ливай, Саамер Усмани, Шейлин Вудли, Бенедикт Камбербэтч, Кори Джонсон, Лэнгли Кирквуд, Дэвид Финн, Мэттью Марш и другие

Реальная история заключенного в Гуантанамо, которого подозревали в совершении теракта, наконец рассказана во всеуслышание. Не получивший официальных обвинений и возможности защиты в суде Мохаммед Ульд Слахи провел в заключении более шести лет. Только после этого он был удостоен права на адвокатов. Но и им в борьбе с правительственной машиной предстоит побороть личные сомнения. Ведь как можно быть до конца уверенными в невиновности заключенного?

«Спасите Колю!»

Фото: Мотор Фильм Студия

Режиссер: Дмитрий Губарев. В ролях: Дмитрий Нагиев, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин, Иван Писоцкий, Алексей Золотовицкий, Галина Польских, Нонна Гришаева, Раиса Рязанова и другие

У студентки Маши Матушкиной всё в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается — один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома.

«Аферистка»

Фото: Вольга

Режиссер: Дж. Блэйксон. В ролях: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Крис Мессина, Исайя Уитлок, Мэйкон Блэр, Алисия Уитт, Дэмиэн Янг, Лиз Энг, Селеста Олива и другие

Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.

«Конек-Горбунок»

Фото: СППР

Режиссер: Олег Погодин. В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров, Владимир Дикун, Виталий Копнин и другие

Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

Специальные показы фильма «Офицеры»

Фото: Киностудия им.М.Горького

КАРО.Арт и Киностудия им. М. Горького проведут специальные показы фильма Владимира Рогового «Офицеры», приуроченные к 50-летию картины и посвященные памяти актера Василия Ланового. Перед показом в киноцентре «Октябрь» (22 февраля) картину представит сотрудник Киностудии им. М. Горького киновед Алексей Тремасов. Он расскажет малоизвестные факты о создании классической ленты: как возник сценарий картины, почему знаменитый актерский состав мог бы быть совсем другим, из-за чего Подмосковье в фильме сыграло роль Средней Азии, а съемки с погоней на лошадях чуть не обернулись трагедией.

20–23 февраля, кинотеатры КАРО

Онлайн-сериалы

«За час до рассвета»

Фото: Киностудия МИМ

Премьера на видеосервисе more.tv. К просмотру уже доступны первые два эпизода сериала.

Режиссер: Игорь Зайцев. В ролях: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха, Максим Белбородов и другие

1946 год. Молодой лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник — сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко — человека с непростым характером, который привык добиваться цели любой ценой. Журавлёв как раз вовремя: ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он поймет, что война в мирное время еще запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов. Здесь чуть ли не каждый под подозрением…

«Мы дети станции Зоо»

Фото: Amazon Studios

Режиссер: Филипп Кадельбах. В ролях: Яна МакКинон, Анджелина Хэнч, Себастьян Урзендовский, Валери Кох, Ник Хэлилай, Тони Аранго, Дмитрий Шаад и другие

Эксклюзивная премьера видеосервиса more.tv. Драма о наркозависимых подростках из Берлина. История Кристианы Фельшеринов, подсевшей на героин в возрасте 14 лет, стала знаковой для целого поколения. На ее основе был снят фильм 1981 года, а теперь и сериал. Шесть подростков с разным социальным бэкграундом проводят время в модных клубах города, растворяясь в музыке и употребляя наркотики. Поиски себя и своего места в мире проходят на подпольных вечеринках, на улицах, дома. С каждым разом жажда приключений и зависимость усиливаются, но и храбрости этим детям не занимать.

Театры

«Близкие друзья»

Фото: satirikon.ru

Премьера в «Сатириконе». Режиссер Сергей Сотников поставил спектакль по одноименной повести одного из самых популярных российских писателей Евгения Водолазкина. Это история трех друзей из Мюнхена — Ральфа, Ханса и Эрнестины, которые пытаются спасти свою дружбу и любовь на страшном фоне Второй мировой войны. Один из героев, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз.

18, 19, 20 февраля, 19:30, «Сатирикон» (сцена Центрального дома актера им. А.А. Яблочкиной)

«Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона»

Фото: electrotheatre.ru

В фойе электротеатра «Станиславский» премьера мультимедийного спектакля режиссера Андрея Сильвестрова по мотивам текста Соломона Маймона «Автобиография». Главный герой спектакля, все события которого происходят в самоработающей электрической коробке, — талантливый ученый и философ Соломон Маймон, родившийся в середине XVIII века в небольшом еврейском местечке и предпочитавший карьере раввина или врача поиски истины. В автобиографическом стиле повествования тесно переплетены идеи немецкого Просвещения и традиции плутовского романа.

18 февраля, 20:00, 21:30, 22–23 февраля, 17:00, 19:00, электротеатр «Станиславский»

«Дон Кихот»

Фото: stanmus

Французский балетмейстер Лоран Илер впервые в России представил балет «Дон Кихот» в версии Рудольфа Нуреева. Российский танцовщик и хореограф очень любил именно академическую хореографию, которая, по его мнению, выражает «душу балета».

21–22 февраля, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Энергичные люди»

Фото: m-g-t.ru/Галина Фесенко

Сергей Безруков поставил спектакль по одноименной повести Василия Шукшина. Действие происходит в 1970-е годы прошлого века, а герои — авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма. Сами себя они называют энергичными людьми. И действительно, их изобретательности и предприимчивости можно позавидовать. Всё в жизни главного героя Аристарха Петровича Кузькина и его соратников шло прекрасно, пока не случилось то, чего никто не ожидал…

21 февраля, 18:00, Губернский театр

Концерты

Концертное исполнение оперы Дж. Пуччини «Турандот»

Фото: Фонд Валерия Гергиева

Мариинский театр представит оперу Джакомо Пуччини на сцене КЗ «Зарядье». Впервые в Москве заглавную партию Турандот исполнит Анна Нетребко. Этот образ певица примерила на себя в прошлом январе в постановке Баварской государственной оперы. В роли Калафа — Юсиф Эйвазов. За дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев.

19 февраля, 19:00, КЗ «Зарядье».

Музеи

«Cartier: продолжая историю»

Фото: hermitagemuseum.org

На выставке, которая откроется уже в это воскресенье, будут представлены редкие украшения и предметы декоративно-прикладного искусства из архивов Cartier, а также отреставрированные шедевры из запасников Эрмитажа.

С 21 февраля по 18 апреля, Государственный Эрмитаж

Павел Отдельнов «Русское нигде»

В своих работах Павел Отдельнов изображает типичную среду российских городских окраин, изучая их монотонность и исключительную похожесть друг на друга. Художника также интересует эстетизация повседневных индустриальных пейзажей и постсоветских ландшафтов. В проекте «Русское нигде» Отдельнов продолжает исследование периферийных районов больших и небольших городов, которое он начал в проектах «Внутреннее Дегунино» (2013) и «ТЦ» (2015). Художник рассматривает эти районы в качестве «немест» — пространств, в которых не происходит ничего, а попасть намеренно в них невозможно.

По 14 марта, галерея «Триумф»