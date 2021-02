Чебурашка за криптовалюту: главные культурные события недели

Грядущий тур Бонни Тайлер и новый паспорт Милоша Биковича. Якутское «Пугало» и аукционные новинки. А еще — мультики на ВДНХ, актеры на перепутье и шесть полотен Тициана. «Известия» выбрали самые интересные события.

Часть ДНК

Британская рок-звезда Бонни Тайлер выпустила 18-й студийный альбом The Best is Yet to Come («Лучшее еще впереди»). В работе, записанной еще до пандемии, 12 песен, абсолютно разных по форме и содержанию. Кроме оригиналов, созданных Стивом Уомаком, это также кавер-версии композиций других авторов. Общее у них только одно: неповторимый хрипловатый голос исполнительницы, вписавшей себя в историю музыки такими хитами, как It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero.

«Известиям» рок-звезда сообщила, что с нетерпением ждет возможности представить альбом своим поклонникам в живых концертах.

— Я очень скучаю по своим фанатам и публике, сильно соскучилась и по своим музыкантам, и всей концертной команде, — призналась она. — Такой длительный период без живых выступлений у меня, пожалуй, впервые с тех пор, как я была 17-летней девочкой. А ведь сцена и живые выступления — часть моей ДНК.

Чебурашка за криптовалюту Фото: Global Look Press/SULUPRESS.DE/Dirk Pagels

Певица пообещала, что как только человечество приблизится к победе над пандемией, она и ее команда сразу же отправятся с альбомом в мировой концертный тур. Бонни Тайлер надеется на возобновление перелетов и выступлений к началу лета, благодарит ученых за быстрое создание вакцины и собирается в ближайшее время вакцинироваться «без всяких колебаний».

Эксклюзивное интервью Бонни Тайлер «Известиям» читайте совсем скоро.

Из Керчи в Вологду

Всероссийская актерская биржа начнет работу уже летом. Об этом «Известиям» сообщила министр культуры Ольга Любимова.

— Идея принадлежит художественному руководителю Ярославского театра драмы им. Ф. Волкова Сергею Пускепалису и ректору РАТИ (ГИТИС) Григорию Заславскому, — пояснила она. — Мы понимаем, что сейчас происходит децентрализация. Во многих российских регионах появились прекрасные театральные пространства, которые нуждаются в молодых кадрах. Поэтому с этого года все театральные вузы страны будут представлять дипломные спектакли на сцене ярославского Волковского театра, старейшей сцене России. Это будет своеобразный смотр-фестиваль.

По словам министра, оценивать спектакли и актеров в Ярославль приедут руководители региональных театров, ведущие кастинг-директора индустрии, представители интернет-платформ, теле- и кинопродюсеры.

Чебурашка за криптовалюту Здание Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

Ольга Любимова подчеркнула, что результатом этой деятельности должно стать создание профессиональной актерской базы. И как следствие — помощь в трудоустройстве выпускников.

Показать свои дипломные спектакли на сцене первого русского театра, по словам Сергея Пускепалиса, смогут все желающие и это будет большой театральный праздник.

Централизованная актерская биржа федерального значения в России появится впервые. Ранее актерские смотры проходили в московском саду «Эрмитаж», но они были скорее вернисажами в межсезонье. Также проводил подобные акции СТД. Кроме того, база свободных соискателей и вакансий существовала в Министерстве культуры.

Якутский прорыв

В прокат вышла мистическая драма «Пугало» — о знахарке со сверхъестественными способностями, долгожданный релиз флагмана якутской киноволны Дмитрия Давыдова. Осенью картина победила на фестивале «Кинотавр». Главную героиню сыграла этнопевица Валентина Романова-Чыскыырай, на том же «Кинотавре» признанная лучшей актрисой.

Режиссер, вложивший в фильм собственные средства, рассказал «Известиям», что надеется на кассовый успех картины, именно поэтому снял «Пугало» как зрительское кино. Однако его мечта — авторский кинематограф.

Чебурашка за криптовалюту Кадр из фильма «Пугало» Фото: Bonfire Productions

— Хочу ориентироваться не на зрительский успех, а в первую очередь на то, чтобы сделать произведение искусства. Людей, которые работают в этом направлении, двое-трое по Якутии, — признался режиссер. По его словам, в ближайшее время выпустят свои авторские фильмы Степан Бурнашев, Михаил Лукачевский и Владимир Мункуев.

На ВДНХ при поддержке правительства Москвы и Минкультуры открыт первый в России мультимедийный центр «Союзмультпарк». Для этого проекта специально отремонтировали павильон номер семь. Разработкой концепции занимались специалисты киностудии «Союзмультфильм».

В двухэтажном помещении представлены 18 интерактивных аттракционов, с их помощью можно напрямую взаимодействовать с любимыми мультгероями: Винни-Пухом, Бременскими музыкантами, попугаем Кешей, жителями деревни Простоквашино, Котенком по имени Гав, Маугли и многими другими. В пресс-службе ВДНХ «Известиям» сообщили, что в ближайшее время недалеко от павильона появятся Музей шоколада, кинопанорама, детский парк — таким образом ВДНХ превратится в детско-юношеский центр досуга.

Чебурашка за криптовалюту Один из павильонов «Союзмультпарка» Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сербский актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в «Холопе», самом кассовом фильме постсоветского периода, получил российское гражданство. В своем Instagram он написал, что больше семи лет участвует в культурной жизни России и для него «это благословение и источник счастья».

Снявший «Холопа» режиссер Клим Шипенко в беседе с «Известиями» отметил, что рад за Биковича, и добавил, что работал бы с ним в любом случае.

— У меня на него огромные творческие планы, совместный фильм. Пока не объявляем, что это будет, — сказал он.

Потеснись, евро

Аукционный мир тем временем приобщается к новым технологиям. Так, дом Christie’s ввел сразу два новшества. На продажу впервые будет выставлена цифровая работа Everydays: The First 5000 Days и купить ее можно будет за криптовалюту. Автор — художник Майк Винкельманн, работающий под псевдонимом Beeple. Известно, что произведение создавалось в течение 13 лет. Увидеть его можно в Instagram-аккаунте автора. Покупатель должен будет оплатить приобретение криптовалютой Ethereum, а комиссию Christie’s — в долларах.

— Технологию блокчейн можно сравнить с общедоступной базой онлайн-данных, которая не принадлежит никакому центральному регулятору, — сообщили «Известиям» в аукционном доме. — После того как данные внесены в этот реестр, они не могут быть изменены или подвергнуты цензуре кем-то одним. Блокчейн хранит важную информацию о подлинности, происхождении и размере работы в каждой уникальной записи.

Фото: Christie’s Работа Everydays: The First 5000 Days

Российские аукционисты пока не готовы принять это новшество. В настоящий момент действует законодательный запрет на расчеты в криптовалюте на территории РФ, пояснил «Известиям» глава крупнейшего отечественного аукциона VLADEY Владимир Овчаренко. По его словам, сотрудники внимательно следят за новыми технологиями, особенно связанными с блокчейном. На сегодня пока идет поиск решений в интересах клиентов, и как правильно это использовать, пока непонятно. «Много экспериментов — мало серьезных решений», — подчеркнул эксперт.

Они возвращаются

Сразу два крупнейших музея Европы анонсировали знаковые выставки. Уже 2 марта в мадридском Музее Прадо открывается экспозиция «Мифологические страсти: Тициан, Веронезе, Аллори, Рубенс, Рибера, Пуссен, Ван Дейк, Веласкес». Будет представлено около 30 картин великих живописцев, в том числе впервые в истории одновременно шесть полотен Тициана — так называемые поэзии на сюжеты «Метаморфоз» Овидия. Боги и богини на этих шедеврах выражают человеческие эмоции: любовь, ревность, страдания, стыд, отчаяние.

Мадрид — одна из немногих европейских столиц, где музеи открыты, невзирая на коронавирус. По словам, директора Музея Прадо Мигеля Фаломира, закрыться они просто не могли: Музей Прадо — главная культурная институция Испании, символизирующая вклад страны в мировую сокровищницу.

— Нам завидуют многие американские и европейские коллеги, — признался директор в беседе с «Известиями». — После открытия 6 июня прошлого года у нас не было никаких инцидентов и ни одного случая заражения. Но если в нормальные времена ежедневное число посетителей составляло 8500 человек, то сейчас мы ограничили его до 2500. Маршруты осмотра коллекций составлены так, чтобы посетители нигде не пересекались.

Чебурашка за криптовалюту Картина Тициана «Похищение Европы» Фото: commons.wikimedia.org

Государственные художественные собрания Дрездена (ГХСД), объединяющие 11 музеев, пока только надеются на открытие, но уже готовят две выставки. Первая посвящена знаменитому нидерландскому художнику Яну Вермееру. Вторая, с участием Третьяковской галереи, — «Мечты о свободе. Романтизм в России и в Германии».

— Эту выставку покажут в Москве с 22 апреля по 8 августа 2021-го, а затем в дрезденском «Альбертинуме» со 2 октября 2021 по 6 февраля 2022 года, — поделилась с «Известиями» генеральный директор ГХСД Марион Аккерман. — Это не просто обмен произведениями искусств, а образец творческого сотрудничества. Мы также сотрудничаем с Эрмитажем и обменивались сотрудниками до начала эпидемии.

Открытие государственных театров и музеев Саксонии запланировано на март этого года, при этом они откроются с новой концепцией безопасности и гигиены, рассказала директор. По ее словам, сотрудники музеев тяжело переживают локдаун, но минимизация контактов между людьми — это их вклад в социальную солидарность.

Беседы с директором Музея Прадо Мигелем Фаромиром и гендиректором ГХСД Марион Аккерман — совсем скоро в «Известиях».