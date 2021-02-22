Моменты роковые: «Ария» перезагружается, Земфира играется

Земфира поет о персонаже видеоигр, Борис Гребенщиков играет в питерской подворотне, а фронтмен «Арии» Михаил Житняков бросает вызов Артуру Беркуту... Неделя перед 23 февраля прошла под знаком русского рока . Но и любителям западной поп-музыки было чем поживиться. «Известия» выбрали лучшее.

Сингл недели

Земфира, «Остин»

Совсем недавно мы рассказывали про песню Земфиры «Злой человек», созданную для фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Уже тогда было известно, что у певицы готов не только саундтрек кино, но и новый альбом. И вот, наконец, опубликован первый сингл из будущей пластинки — «Остин». Хотя на стриминговых сервисах он фигурирует в разделе «рок», на самом деле композиция стилистически и эстетически ближе к Massive Attack и Depeche Mode , но никак не к тому, с чего Земфира начинала. А герой стихов — дворецкий Остин из популярной видеоигры Homescapes.

Слушать, впрочем, интересно будет не только геймерам. В сопровождении доминируют мрачноватые электронные фигурации, и лишь ближе к концу вступает жесткая электрогитара. Что же касается мелодии, она предельно лаконичная, балансирует между тремя соседними нотами — получается что-то вроде трип-хопа. Вот только нервный, напряженный, будто сжатая пружина, голос Земфиры и как всегда прекрасные стихи не позволяют раствориться в звучании: это не меланхоличное шаманство, как у тех же Massive Attack, а драма, пусть и глубоко скрытая .

Анонсируя альбом подруги, Рената без обиняков назвала его гениальным. Соглашаться или спорить с этим пока рано, но нельзя не признать, что затравка очень многообещающая.

Слушайте остин — Земфира на Яндекс.Музыке

Клип недели

«Аквариум», «Месть королевы Анны»

Новый клип «Аквариума» донельзя прост, но вкупе с песней это производит сильное впечатление . Музыканты во главе, конечно, с Борисом Гребенщиковым играют в какой-то питерской подворотне, одетые как бродяги (не будем говорить грубее), но их просветленные лица излучают удовольствие и полную гармонию с собой. Снимается это зажигательное юродство на трясущуюся камеру с видеокассетными помехами — в общем, налицо возвращение в 1980-е или начало 1990-х. БГ, однако, упоминает в тексте «Википедию» и Facebook. Но ключевая фраза — цитата странствующего философа XVIII века Григория Сковороды: «Мир ловил меня, но так и не поймал». Идея понятна: интернеты интернетами, а БГ по-прежнему душой в тех обшарпанных дворах-колодцах .

Такая же умиротворенная, вроде наивная, но полная мудрости и витальности здесь и музыка. А в итоге получается универсальное вневременное произведение: сложное из-за обилия отсылок в тексте и простое одновременно. Его можно понять, но лучше — просто почувствовать.

Альбом недели

Rita Ora & Imanbek, Bang

Суперзвезда поп-музыки Рита Ора выпустила четырехтрековый мини-альбом, который интересен не только эффектными битами и беззаботной танцевальной атмосферой, но и коллаборациями с модными партнерами . Конечно, самим этим фактом сегодня никого не удивишь — скорее, напротив, недоумение вызвало бы отсутствие на пластинке поп-дивы хотя бы одного фита. Но в данном случае вклад помощников — определяющий. Во-первых, соавтором всех номеров выступил казахский продюсер и диджей Imanbek, прославившийся после ремикса на песню SAINt JHN «Roses» (140 млн просмотров на YouTube против 50 млн у оригинала). Во-вторых, в двух треках звучат голоса рэперов Gunna и KHEA. И в-третьих, в основе песни Bang Bang — мотив Axel F 1984 года. Если вы думаете, что не знаете его, то ошибаетесь. Наверняка знаете, хотя бы по версии Crazy Frog 2005 года (на том же YouTube у нее более 2,6 млрд просмотров).

В общем, получилась актуальная и одновременно ностальгическая пластинка, в которой, правда, от самой Риты не так уж и много. Но зато она придумала эффектную идею с клипом: для съемок певица из Приштины нарядилась в народный албанский костюм и станцевала на безрадостном фоне родного города . Вполне себе концептуальный перформанс.

Слушайте Bang — Rita Ora на Яндекс.Музыке

Трансляция недели

«Ария». Онлайн-концерт «Крещение огнем. Перезагрузка»

Мода на бесплатные онлайн-концерты, возникшая во время весеннего локдауна, стала постепенно затухать — артисты либо предлагают купить доступ к трансляции, либо выступают в традиционном живом формате , благо в России это возможно. Тем интереснее немногие исключения. Субботний лайв группы «Ария» — яркий пример . Коллектив провел виртуальную презентацию альбома «Крещение огнем. Перезагрузка» . Для тех, кто не в курсе предыстории, поясним, что оригинальное «Крещение огнем» вышло еще в 2003 году, и это был первый релиз «Арии» с Артуром Беркутом на вокале. Восемь лет спустя певец занялся сольной карьерой, его место занял Михаил Житняков, который и работает в группе по сей день. Но проблема в том, что Беркут запретил выпускать «Крещение огня» на стриминговых сервисах. Тогда было решено полностью перезаписать песни уже с Житняковым. Релиз состоялся осенью 2020 года, и вот теперь музыканты собрались и сыграли всё в эфире YouTube нон-стоп .