Злой рок: мантры Земфиры и самобичевания Элиса Купера

Земфира спела о злом человеке, Элис Купер назвал себя отбросом общества, а Дэйв Грол занялся медициной. Все главные новинки недели вышли из-под пера рокеров. Или, лучше сказать, из-под пальцев? «Известия» погрузились в гитарное пиршество и выбрали лучшее.

Клип недели

Земфира «Злой человек»

За несколько дней до выхода фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» в Сети появился фрагмент из него с треком Земфиры «Злой человек». В течение двух с лишним минут мы видим саму Ренату, которая мчит за рулем ретроавтомобиля во время снежной бури и нервно курит, погруженная в какие-то непростые размышления. Камера не сходит с лица «богини» российского кино, и хотя в кадре ничего особенного не происходит, следить за этой актерской работой — одно удовольствие.

Минимализм здесь не только в визуальном решении, но и в песне. Текст состоит только из трех фраз — «Я злой человек, злой человек / Я твой человек, твой человек / Смотри, на меня падает снег», мелодия же — из трех нот. Земфира повторяет их, как мантру, на фоне пульсирующего бита, переходящего в напряженный гитарный рифф.

Интригует? Безусловно. Понять месседж высказывания вне контекста — непросто, но в этом, наверное, и задача ролика: побудить зрителей прийти на фильм, чтобы разобраться, куда же едет героиня Литвиновой и кто там «злой-твой человек». Одновременно этот клип и подогревает ожидания будущего альбома Земфиры, который, по словам Ренаты, уже готов и — гениален. Хотя конкретно «Злой человек» в него не войдет. Тем интереснее!

Сингл недели

Alice Cooper Social Debris

Если в России ценители рока будут ждать альбом Земфиры, на Западе надежды поклонников этого стиля связаны с Элисом Купером: 26 февраля выйдет его лонгплей Detroit Stories — первый за четыре года. Куперу уже 73, но, судя по синглу Social Debris, шок-рокер с возрастом вовсе не подобрел и не смягчился. Его новая работа — очередной вызов социуму и не только в плане эстетики — перед нами, разумеется, жесткий рок со сварливым голосом Элиса, — но и в тексте. «Посмотрите на меня, я отброс общества!» — издевательски заявляет ветеран, даром что в свободное от сцены время живет жизнью обеспеченного буржуа.

В клипе изображение поющего Купера проецируется на стены и крыши разрушенных домов. Образ города, будто подвергшегося ядерной бомбардировке или вымершего из-за катастрофы, призван, видимо, символизировать упадок Детройта, название которого в последние годы стало нарицательным — он больше других пострадал из-за упадка американской промышленности. Ну а рокеры всегда остро реагировали на социальные проблемы. Так что и здесь великий и ужасный Элис верен себе.

Альбом недели

Foo Fighters Medicine at Midnight

Foo Fighters, наконец, выпустили долгожданный лонгплей Medicine at Midnight. И пусть по продолжительности он лишь чуть-чуть больше мини-альбома — 37 минут, по разнообразию и насыщенности высказывания эта работа вполне заслуживает встать в один ряд с предыдущими девятью пластинками.

Большинство из девяти новых песен — энергичный постгранж с интенсивным гитарным звучанием и агрессивным вокалом. Исключение — предпоследний трек Chasing Birds, среднетемповая баллада, единственная по-настоящему лирическая композиция на Medicine at Midnight. Она прекрасно спродюсирована, ласкает слух, но ей остро не хватает одного: яркой мелодии. Зато окружающие ее Holding Poison и Love Dies Young вполне могут претендовать на статус хитов и наверняка займут достойное место в сет-листе концертного тура, когда он будет возможен.

Первым синглом с этого альбома стала злая и довольно странная для Foo Fighters песня Shame Shame, намекающая на предвыборные коллизии в США (Дэйв Грол со товарищи — активные сторонники Джо Байдена). В целом диск получился гораздо более оптимистичным. И явно не из-за политики. Просто музыканты понимают: чем мрачнее времена, тем более жизнеутверждающее искусство нужно людям. И Medicine at Midnight — отражение этой идеи.

Трансляция недели

United We Stream

Одни из наиболее пострадавших от пандемии представителей шоу-индустрии — диджеи. В отличие от традиционных композиторов и сонграйтеров они живут в основном за счет регулярных выступлений в клубах и почти не зарабатывают на стриминге или рекламе (топовых звезд мы в расчет, конечно, не берем). Лишившись работы, немецкие мастера пульта и винила решили напомнить о себе и подготовили серию онлайн-выступлений в рамках программы United We Stream. Выглядит это весьма сюрреалистично и немного пугающе.

В берлинском концертном пространстве Aufbau Haus они диджеят на фоне абстрактных видеозаставок и без единого живого зрителя. Участниками программы стали Спенсер Паркер (хаус, техно, диско), Bufiman (хаус), Budino (психоделический диско-транс) и Кейт Миллер (IDM, даб, драм-н-бэйс). У каждого — качественный сет на час. И, пожалуй, это отличный вариант для домашних вечеринок, благодаря видеоряду помогающий создать эффект присутствия. Глоток, пусть и виртуальный, того беззаботного драйва ночной жизни, которого мы, видимо, еще долго будем лишены.