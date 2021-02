Родные повторы: возвращение «Белых роз» и семейная идиллия Пинк

Монеточка перепевает «Ласковый май», Пинк дает микрофон своему ребенку, а The Weeknd становится героем мемов. Музыкальные новинки этой недели поднимают настроение даже в снежную бурю — и хорошими мелодиями, и отменной самоиронией. «Известия» составили плей-лист.

Клип недели

Монеточка и Сергей Бурунов «Белые розы»

Выход российской комедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова авторы решили предварить выпуском клипа на песню «Белые розы», фигурирующую в кино. Поют ее дуэтом Сергей Бурунов, сыгравший в картине главную роль отца семейства, и Монеточка — его экранная дочь. А режиссером выступил сам Крыжовников. И хотя промозадачи ролика очевидны, он заслуживает внимания и в отрыве от полного метра.

Собственно, песня та самая — «Ласкового мая». С одной стороны, апофеоз низкопробной попсятины, воплощение пошлости, с другой — музыкальный символ конца 1980-х, наивный саундтрек детства и юности большинства жителей страны возраста 35+. Ну а для молодежи это причудливый артефакт с затонувшей Атлантиды.

На этой смеси доброй иронии и ностальгии построен и черно-белый видеоряд. Монеточка поет, лежа на рояле под дождем из лепестков роз, затем она оказывается с проводным микрофоном в руках на сцене, по которой стелется дым (этакая Пугачева с «Айсбергом»), и, наконец, на мотоцикле, в рокерском прикиде. Бурунов же — бомж, увидевший звезду Монеточку по телевизору в витрине видеопроката. Свой куплет он исполняет в окружении танцующих милиционеров, один из которых смахивает на Майкла Джексона. Но в конце, конечно, будет чудесное преображение главного героя.

Здесь всё чересчур, за гранью хорошего вкуса. Но именно это в итоге и создает обескураживающее ощущение честности. Не постмодернистского жонглирования цитатами, нарочитого абстрагирования от исходного материала (мол, вот какой трешачок они слушали тогда, не то что мы сегодня!), а искренней симпатии к если не к эстетике как таковой, то к эпохе, ее породившей.

Сингл недели

Pink — Cover Me The Sunshine

К Дню святого Валентина Пинк решила порадовать поклонников трогательной и полной позитива песней Cover Me The Sunshine, записанной во время карантина. Лиричная, мажорная композиция с доминирующим сопровождением акустической гитары излучает домашнее тепло, уют, она наполнена умиротворением и совершенно лишена того напора и стадионного драйва, которые присущи певице. Тем и лучше. Получилась идеальная песня про любовь — но только не мужчины к женщине (или наоборот), а любого человека — к родным, природе да просто к жизни.

В конце композиции нас ждет сюрприз: последний припев исполняет не Пинк, а ее девятилетняя дочь — они вдвоем снялись в клипе. Ролик стилизован под любительское видео с 16-миллиметровой пленки. Певица с ребенком гуляют по ферме, веселятся, наслаждаются беззаботным времяпрепровождением. Ни о какой художественной, концептуальной составляющей здесь говорить не приходится, но настроение песни отражено отлично.

Да, этот трек вряд ли войдет в историю или даст импульс какому-то тренду в популярной музыке. Но в его непритязательности, скромности — своя прелесть.

Альбом недели

Sia — Music — Songs from and Inspired by the Motion Picture

Как и клип Крыжовникова, непосредственно связанный с фильмом, альбом недели тоже является продолжением игровой ленты. Но в данном случае музыка уже первична. Режиссерский дебют певицы Sia «Мьюзик» — мюзикл. Его главная героиня — девочка с аутизмом, не снимающая плеера и живущая в своем ярком мире звуков. Здесь можно вспомнить Бьорк из «Танцующей в темноте». Но разница в том, что Ларс фон Триер всё же изрядно ограничивал композиторскую активность исландской звезды (наверное, не зря), а Sia развернулась по полной. В фильме звучат 10 песен, в альбоме их и вовсе 13 — плюс бонус-трек, дуэтная версия одной из композиций. Выиграли ли зрители от музыкальной насыщенности — вопрос открытый, но вот поклонники Sia и слушатели нового диска точно не проиграли. Номера-то и правда отменные. Прекрасные биты, яркие мелодии, безупречное продюсирование, эффектный фит Дэвида Гетты... И, конечно, пробирающий голос Sia. Этот альбом можно и нужно слушать в отрыве от кино, как самостоятельное произведение. Здесь не чувствуется вторичности большинства саундтреков, ну а ретропривкус некоторых треков только идет им на пользу.

Трансляция недели

The Weeknd — Super Bowl Halftime Show

На прошедшей неделе самым обсуждаемым шоу стало, без сомнений, выступление The Weeknd в перерыве Суперкубка американской Национальной футбольной лиги. Для любого артиста в США это едва ли не главная честь — пожалуй, даже спеть песню на «Оскаре» менее престижно. Поэтому звезды подходят к делу максимально ответственно и не скупятся на сценографию. Да, платить им зачастую приходится из собственного кармана. В данном случае The Weeknd это обошлось в $7 млн.

Получилось действительно эффектно и масштабно — одной только массовки здесь десятки человек. Хотя один эпизод, когда артист блуждает по золотым коридорам и снимает себя на видео, сразу превратился в мем. «Мой папа, когда беседует по FaceTime», — шутят острословы, намекая на несовершенные ракурсы. Впрочем, юмор юмором, а 26 млн просмотров на YouTube и миллион лайков (против всего лишь 54 тыс. дизлайков) — результат впечатляющий и куда более объективный. В конце концов это просто очень здорово в музыкальном плане: в 15 минут отведенного экранного времени Абель Тесфайе умудрился уместить семь своих хитов, включая Starboy, I Feel It Coming, а также совсем недавние синглы Blinding Lights и Save Your Tears.