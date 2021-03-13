Начальника отдела полиции задержали в Красноярске

В Красноярске задержан начальник первого отдела полиции, сообщили 13 марта в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Информацию об этом ранее, в субботу, сообщил ряд СМИ. Как пишет РЕН ТВ, правоохранитель мог быть задержан при получении взятки в 500 тыс. рублей.

«Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем», — цитирует сообщение СК «РИА Новости».

Подробности задержания следователи не раскрыли.

Ранее, 13 марта, стало известно, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области задержали начальницу отдела лесного хозяйства территориального управления минлеса по Усть-Удинскому лесничеству. Женщину подозревают в коррупционных преступлениях.