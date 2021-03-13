Чиновницу иркутского Минлеса задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с прокуратурой Усть-Удинского района и СКР в субботу, 13 марта, задержали начальницу отдела лесного хозяйства территориального управления Минлеса по Усть-Удинскому лесничеству. Женщину обвиняют в получении взятки.

«В результате проведенных оперативно-розыкных мероприятий сыщиками установлено, что 37-летняя чиновница неоднократно способствовала местному предпринимателю в получении разрешений на заготовку древесины для нужд населения», — говорится в сообщении МВД.

За свои услуги подозреваемая получила 200 тыс. рублей. Помимо этого, оперативники установили, что взяткодатель заготавливал лес не только для населения, но и не по назначению — для заготовки так называемой «деловой» древесины.

Во время обыска по месту жительства чиновницы обнаружена и изъята крупная сумма денег и документы, подтверждающие противоправность ее действий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получения взятки в крупном размере). В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12 марта следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона Александра Золотарёва, который подозревается во взяточничестве. Он был зaдержан в aэропорту при попытке скрыться. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения — следователи добиваются заключения Золотарёва под стражу. По предварительным данным, общая сумма взяток составила более 60 млн рублей.