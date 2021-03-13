Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Наука
На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп
Мир
В США заявили о причастности партнеров Microsoft к хакерским атакам
Культура
Картина Дюпонтеля «Счастливо оставаться» получила «Сезар» за лучший фильм
Наука
Российской ракете «Союз» впервые за полвека сменили дизайн
Общество
Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве
Мир
США дали временное убежище находящимся в стране гражданам Мьянмы
Мир
Налогоплательщики США начнут получать прямые выплаты в $1400
Спорт
«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги

Чиновницу иркутского Минлеса задержали по подозрению в получении взятки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с прокуратурой Усть-Удинского района и СКР в субботу, 13 марта, задержали начальницу отдела лесного хозяйства территориального управления Минлеса по Усть-Удинскому лесничеству. Женщину обвиняют в получении взятки.

Условная пятилетка: почему экс-губернатора Ишаева не отправили в колонию
Эксперты считают, что суд учел заслуги и награды бывшего главы Хабаровского края

«В результате проведенных оперативно-розыкных мероприятий сыщиками установлено, что 37-летняя чиновница неоднократно способствовала местному предпринимателю в получении разрешений на заготовку древесины для нужд населения», — говорится в сообщении МВД.

За свои услуги подозреваемая получила 200 тыс. рублей. Помимо этого, оперативники установили, что взяткодатель заготавливал лес не только для населения, но и не по назначению — для заготовки так называемой «деловой» древесины.

Во время обыска по месту жительства чиновницы обнаружена и изъята крупная сумма денег и документы, подтверждающие противоправность ее действий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получения взятки в крупном размере). В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12 марта следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона Александра Золотарёва, который подозревается во взяточничестве. Он был зaдержан в aэропорту при попытке скрыться. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения — следователи добиваются заключения Золотарёва под стражу. По предварительным данным, общая сумма взяток составила более 60 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021