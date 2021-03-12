Посол Сирии опроверг информацию о лечении Асада от коронавируса в Москве

Посол Сирии в России Рияд Хаддад опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что заболевшего коронавирусной инфекцией президента страны Башара Асада якобы доставили для лечения в Москву.

«Эти разговоры абсолютно неверные. Господин президент находится в Сирии, прочие сообщения — неправда», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 8 марта, стало известно, что Башар Аль Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, передает RT.

В канцелярии главы государства уточнили, что президент и его супруга находятся в стабильном состоянии и продолжат работать, находясь на карантине.

22 февраля сообщалось, что Сирия зарегистрировала и разрешила применение российской вакцины «Спутник V» на территории республики.