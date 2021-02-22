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Сирия зарегистрировала «Спутник V» и разрешила ее применение в стране

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Сирия зарегистрировала и разрешила применение российской вакцины «Спутник V» на территории республики. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает посольство Сирии в Москве.

«Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и разрешила ее применение на своей территории», — говорится в сообщении, которое поступило ТАСС.

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Ранее, 21 февраля, профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективная и надежная, как автомат Калашникова.

20 февраля, российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гане. Отмечается, что регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гана стала 31-м государством мира и пятой страной африканского континента, одобрившей российскую вакцину Института Гамалеи.

19 февраля сообщалось, что Сан-Марино одобрило вакцину «Спутник V».

Ранее препарат был одобрен в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане и Габоне.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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