В Австрии вакцину «Спутник V» назвали «надежной, как автомат Калашникова»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективная и надежна, как автомат Калашникова. Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.

«Российская вакцина, как русский автомат Калашникова: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале», — цитирует ТАСС профессора.

Он также отмечает, что при первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность препарата.

Ранее, 15 февраля, австрийская газета Wiener Zeitung заявила, что Европа испытала «шок» от произведенной в России вакцины против коронавируса «Спутник V». Как уточняется в публикации, поначалу Запад скептически отнесся к разработке препарата, причиной стали множественные стереотипы о России. Тем не менее стране удалось «преподнести миру много сюрпризов» в области вооружений, медицины и других сфер.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.