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РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино

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Республика Сан-Марино стала тридцатым государством, одобрившим российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщил 19 февраля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«Вакцина одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование», — говорится в сообщении на сайте, посвященном препарату.

Вакцина входит в тройку лучших в мире антикоронавирусных вакцин по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

«Спутник V» был ранее одобрен в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

«Сан-Марино, старейшее государство Европы, присоединилось к 29 другим странам по всему миру, где Sputnik V станет одним из ключевых инструментов в борьбе с коронавирусом», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.

Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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