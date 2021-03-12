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Захарова отметила конструктивный настрой Баку и Еревана в ходе переговоров по Карабаху

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Армения и Азербайджан в ходе переговоров по Карабаху проявили конструктивный подход. Об этом в пятницу, 12 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы отмечаем в целом конструктивный настрой, который демонстрирует и Баку, и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Ее главная задача — реализация достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе», — сказала она.

По словам Захаровой, Министерство иностранных дел России рассчитывает, что страны будут придерживаться курса на поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения как в официальных комментариях, так и в медиапространстве.

Боевые действия, возобновившиеся в Нагорном Карабахе в начале сентября, привели к жертвам среди гражданского населения. Прекращения огня удалось достигнуть 10 ноября при посредничестве Москвы.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, текущую обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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