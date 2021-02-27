Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении

Министр обороны России Сергей Шойгу провел 27 февраля телефонный разговор с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Советом Безопасности РФ обсудил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

18 февраля Путин обсудил ситуацию в Карабахе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера выразили удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.