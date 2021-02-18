Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Центр России и Турции по мониторингу ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике успешно выполняет свою задачу. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в администрации президента РФ Владимира Путина.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте координации действий России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня», — говорится на сайте Кремля.

Также сообщается, что лидеры стран в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также Сирии и Ливии, подтвердив нацеленность на борьбу с терроризмом и стабилизацию ситуации в провинции Идлиб.

Также Путин и Эрдоган заявили о важности создания при содействии ООН переходных органов власти в Ливии, что позволит обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки в стране.

Кроме того, лидеры государств договорились продолжать контакты.

Ранее в четверг глава РФ обсуждал ситуацию в Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики подняли актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.