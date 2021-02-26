Путин обсудил урегулирование в Нагорном Карабахе на совещании с Совбезом

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Советом Безопасности РФ в пятницу, 26 февраля, обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами», — сказал глава государства, открывая совещание.

18 февраля Путин обсудил ситуацию в регионе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера выразили удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

17 февраля Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.