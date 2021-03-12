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В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Киева по возвращению полуострова

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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец 12 марта заявил, что план Киева по Крыму, состоящий из «трех китов», ждет фиаско.

Чегринец отметил, что не видит здесь никаких китов, «максимум сморщенный морской конек, который готов на всё, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо».

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Однако результатом, по его словам, будет только фиаско и дальнейшее уничтожение государственности Украины. Кроме того, Чегринец подчеркнул, что Крым был и всегда будет российским, и это понимают в Киеве, и в Вашингтоне», пишет «РИА Новости».

В свою очередь депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление главы украинского МИДа бредом. По его словам, сегодня Киев делает всё, чтобы отвлечь внимание от проблем, происходящих на Украине, сообщает «Газета.ру».

11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал принятую на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны стратегию «деоккупации» и реинтеграции Крыма исторической.

По его словам, одобренная стратегия — три кита возвращения Крыма: консолидация — работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия — восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что работа Украины по возвращению региона — это сизифов труд. Так он прокомментировал заявление председателя комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсона, который накануне пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» Крым.

Ранее, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в заседании примут представители полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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