Дежурные по стране: 13 марта «Известия» отмечают 104-й день рождения

13 марта «Известиям» исполняется 104 года. В неюбилейные годы газета не афишировала день рождения издания, хотя он нередко совпадал со знаковыми событиями в стране и мире. Газетные летописцы фиксировали, как менялась эпоха, страна, жизнь людей. А почтальоны доставляли свежие номера ждущим новостей подписчикам. Ведь долгие десятилетия газета была главным источником актуальной информации. Если тираж задерживался из-за важного события, подписчики выходили на улицу встречать почтальона со свежим номером «Известий».

13 марта 1991 года

Тридцать лет назад, 17 марта 1991 года, в СССР должен был состояться общенародный референдум. Гражданам предстояло сделать выбор, сохранить Советский Союз или нет. 12 марта в преддверии этого события советник президента СССР Григорий Ревенко ответил на вопросы журналистов о будущем государстве , проект которого подписали 26 республик — восемь союзных и 18 автономных. Вот как об этом рассказывали «Известия».

— Что означают подписи 26 республик под протоколом?

— При достижении окончательного согласия по всем пунктам между республиками это означает следующее. Это – 97,7 процента территории страны, более 91 процента населения СССР, 91-92 процента всех видов продукции, включая сельскохозяйственную, промышленную, валовый национальный доход и т.д. Те, кто подпишет Союзный договор, начнут формировать политическое, экономическое, культурное пространство. И оно, наверное, будет обладать рядом преимуществ — льготные, единые союзные тарифы и т.д. Остальным же в этих условиях придется думать, как вести себя.

— Сохранит ли СССР название страны?

— Название страны и Союзного договора — это среди наиболее спорных вопросов. Цель референдума одна — получить подтверждение народа на сохранения целостности Союза. А название страны — прерогатива новой Конституции. И в проекте нового договора нет его расшифровки. Страна, например, может называться федеративным государством суверенных республик.

13 марта 1981 года

Сорок лет назад, 12 марта 1981 года, с космодрома Байконур был запущен космический пилотируемый корабль «Союз Т-4», доставивший на орбитальную станцию «Салют-6» космонавтов Владимира Коваленка и Виктора Савиных. Их полет продлился 74 дня 17 часов. Об этом полете «Известия» рассказали на первой полосе.

«К 13 марта к 13 часам московского времени космический корабль «Союз Т-4» совершил десять оборотов вокруг Земли.

Фото: РИА Новости/Александр Моклецов Члены экипажа космического корабля «Союз Т-4» перед стартом. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, командир корабля Владимир Коваленок и космонавт СССР, бортинженер корабля Виктор Савиных

В соответствии с программой полета космонавты Владимир Коваленок и Виктор Савиных продолжают подготовку к стыковке с орбитальным комплексом «Салют-6» — «Прогресс-12». Экипаж проверил работу бортовых систем, а на четвертом витке была произведена коррекция траектории движения корабля.

На борту станции им предстоят запланированные ремонтно-профилактические работы, научно-технические исследования и эксперименты».

13 марта 1971 года

Первый в мире дистанционно-управляемый планетоход «Луноход-1» прилунился 17 ноября 1970 года. Советский аппарат исследовал Луну 10,5 месяцев, проехал 10 тыс. 540 м, передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тыс. фотографий. «Известия» следили за перемещением «Лунохода» и информировали об этом читателей.

«В пятый раз приближается Солнце к зениту над автоматическим аппаратом «Луноход-1».

Во время очередного сеанса связи, закончившегося в третьем часу ночи, экипаж лунохода успешно вел его по сложному маршруту. При этом за время сеанса было пройдено 503 метра.

Дежурные по стране Лунная поверхность. Снимок сделан во время возвращения самоходного аппарата «Луноход-1» к посадочной ступени автоматической станции «Луна 17» Фото: фотохроника ТАСС

В ходе сеанса проводился анализ физико-механических свойств и химического состава грунта, были получены новые данные от приборов, выполняющих космофизическое измерения. Проведена панорамная съемка местности.

Такие эксперименты предоставят ученым ценные данные по исследованию эффективности характеристического излучения грунта от воздействия солнечных корпускулярных истоков. Работа на поверхности Луны продолжается».

13 марта 1961 года

За месяц до первого полета человека в космос в Советском Союзе отмечали семилетие освоения целины. Распаханные казахстанские земли, впоследствии истощенные и загубленные, в закрома страны тогда давали значительную часть хлеба. Газета «Известия» рассказывала тогда о совещании передовиков сельского хозяйства Целинного края и знакомила с мнением первого секретаря Целинного краевого комитета Компартии Казахстана Тихона Соколова.

«Крупнейшая житница страны, какой является Целинный край, дает государству почти пятую часть всего товарного хлеба. После распашки 17 миллионов гектаров новых земель здесь в четыре раза увеличено производство и в восемь раз – заготовки хлеба.

В третий год семилетки мы вступили более крепкими: обогатился опыт наших кадров.

Дежурные по стране Фото: архив «ИЗВЕСТИЙ»

Все хозяйства располагают большими производственными резервами. И сегодня, в присутствии нашего дорогого гостя, Никиты Сергеевича Хрущева, трудящиеся берут на себя обязательства: сдать и продать государству не менее 680-700 миллионов пудов хлеба — уже нынче достигнуть уровня производства зерна, намеченного на 1963 год.

1961 год справедливо считают началом второго этапа наступления на целинные земли. В сравнении с минувшим годом государственные закупки хлеба возрастут на 67 процентов, мяса и молока — в два раза».

13 марта 1951 года

Через почти шесть лет после окончания Второй мировой войны, 12 марта в Советском Союзе приняли Закон о защите мира. По нему запрещалась пропаганда войны в любой форме. Событию огромной исторической важности, как 70 лет назад оценивали его «Известия», газета посвятила шесть из восьми полос. На обсуждении проекта закона в Большом Кремлевском дворце от имени журналистов и писателей выступил Константин Симонов.

«Проект Закона о защите мира, — есть зеркало души нашего прямого характера, нашей чистой совести. Он предельно ясен. Для человека, который в какой бы то ни было форме, где бы то ни было начнет призывать к новой войне, есть только одно достойное место — тюрьма.

Дежурные по стране Фото: архив «ИЗВЕСТИЙ»

Мы, советские писатели и журналисты, готовы перед лицом принимаемого у нас сурового Закона о защите мира ответить за то, что мы пишем сегодня, и за то, что писали вчера, и за то, что писали пять лет назад. Ни один из нас ни в одной написанной им строке никогда не показал себя врагом мира. Советские люди, всей душой преданные великой сталинской политике мира и дружбы между народами, проголосуют за прекрасный, глубоко человечный Закон о защите мира».

13 марта 1941

Одно из самых ярких полярных сияний наблюдали жители огромной территории от Мурманска до Крыма и от Львова до Ташкента 1 марта 1941 года. Об особенностях небесного явления «Известиям» рассказал профессор Московского гидрометеорологического института Игорь Астапович.

«1 марта около 19 часов 30 мин. по московскому времени было отмечено появление первых признаков полярного сияния — светлых пятен, перемещающихся по небу. Постоянно разгораясь, сияние охватило северную половину неба. Появились лучи, которые в европейской части СССР казались сходящимися к зениту (точка неба над головой наблюдателя). Это — чрезвычайно редкая в наших широтах «корональная» форма северного сияния.

Фото: wikipedia.org Профессор Московского гидрометеорологического института Игорь Астапович

Между 20 час. и 20 час.15 мин. явление достигло наибольшей интенсивности. Затем северное сияние начало ослабевать, но продолжалось еще более двух часов.

Сияние 1 марта, по-видимому, состояло из двух основных свечений — одного на высоте около 100-150 километров (светлые пятна) и другого на высоте до 600-700 километров (лучи и образованная ими корональная форма). Благодаря именно большой высоте это сияние могли видеть у нас даже на Северном Кавказе.

По своей интенсивности это сияние относится к самым ярким за последние несколько десятков лет».

13 марта 1931 года

Весной 1929 года в СССР началась массовая коллективизация сельского хозяйства. К масштабному переустройству села подключили 25 тыс. городских рабочих . О сложностях подготовки к севу в колхозах Центрально-черноземной области в начале марта 1931 года рассказывали корреспонденты «Известий».

«За последний месяц в Центральной-черноземной области возникло несколько тысяч новых колхозов, которые через три, максимум четыре недели вступят в сев. Однако организационно-хозяйственное закрепление новых колхозов идет крайне вяло.

Дежурные по стране Фото: архив «ИЗВЕСТИЙ»/Анатолий Скурихин

Тот факт, что новые колхозы засыпали только 24 проц. потребного количества семян, говорит о большом неблагополучии. С обобществлением рабочего скота, фуража и инвентаря обстоит и того хуже.

Во многих районах не хватает помещений для обобществленного скота, недостаточна сеть кузниц и пунктов для ремонта инвентаря, недостаточно кормов.

Партийные организации всех районов должны строить свою работу так, чтобы боевое вооружение новых колхозов к весне стало новым средством усиления колхозного движения».

15 марта 1921 года

После череды испытаний: Первой мировой войны, революции, гражданской войны, истощенная и разрушенная Советская Россия к марту 1921 года оказалась перед сложной задачей — восстановления народного хозяйства. На смену военному коммунизму 14 марта 1921 пришла новая экономическая политика. Автор «Известий», российский революционер и государственный деятель Карл Данишевский призывал «не ослаблять энергии».

«Рабочий класс совместно с трудовым крестьянством закончил победой первый период великой пролетарской революции — период вооруженной обороны своей республики от натиска национальной и международной контрреволюции.

Дежурные по стране Возвращение на отдых бойцов народно-революционной армии. Дальний Восток. 1921 год Фото: архив «ИЗВЕСТИЙ»

Началась пока лишь подготовка к великой операции по строительству коммунистического общества.

Бой будет длительный и суровый. Разруха неописуема. Мелкобуржуазная кулацкая стихия грозна. Поэтому и подготовка к бою должна быть серьезна и основательна.

Крестьяне в поле, рабочие на фабрике, на заводе, на железной дороге, в копях будут делать общее дело по восстановлению общего народного хозяйства».

«Читали газету безумно»

«Известия» влияли не только на судьбу страны, но и на жизнь простых людей. Многие из них, от научной интеллигенции до заводских рабочих, помогали распространять газету.

Руководство советской почты не допускало на вечернюю доставку почтальонов утренней смены — дескать, иначе будут откладывать работу на вторую половину дня. Чтобы разносить газеты не только утром, но и вечером, приходилось оформлять подставных — например, своих же родственников. Нередко трудились целыми семьями: почтальоны брали в помощники на участки своих детей. Младшие обегали подъезды, а кто постарше — брали на себя обход отдельных домов.

— Вечерняя доставка — работа не сахар. После фальцовки (собирания листов газеты, которые привозились по отдельности) руки оставались чёрными от типографской краски, — рассказала почтальон Зинаида Штепа, доставлявшая «Известия» 20 лет. — Почтальоны расписывали номера по квартирам в соответствии с данными о подписках, а дальше шли, точно вьючные животные, со стопками в руках и на боку, И без помощи детей было не обойтись. Мне помогала сначала старшая дочь, а потом и младшая. После школы они бежали в почтовое отделение. Там это никого не удивляло — многие с семьями приходи, ведь иначе на своём участке работу быстро не закончишь .

На почту нужно было явиться ровно к шести часам вечера. Но тиражи «Известий» частенько задерживались. Машины из типографии могли приехать позже, если, например, в эти дни проходили партийные съезды и пленумы. Подписчики, ждавшие вечернюю почту, обзванивали почтовые отделения и даже выходили встречать почтальонов у подъездов, чтобы быстрее получить номер. Многие ценили «Известия» именно за вечернюю доставку, чтобы к утру быть в курсе новостей.

— Я не могу себе представить человека тех лет, который бы не читал газет. Люди читали безумно, везде и всюду — давились за газеты. Почтальоны в семьях были как свои! — вспоминает Зинаида Штепа.

Случались и казусы: порой счётная машина ошибалась, и почтальонам выдавали на несколько экземпляров меньше, чем требовалось. Приходилось выбирать, кому в этот раз донести газету утром. Жильцов на своих участках все знали, понимали, кто может пойти жаловаться, а кто отнесётся с пониманием.

Поздравляем известинцев

В день рождения газеты ветераны издания привыкли собираться в редакции. Но в этом году из-за пандемии традиции придется изменить — нам дорого ваше здоровье, дорогие наши известинцы. Поздравляем со 104-й годовщиной и верим, что в 2022-м вновь увидим всех вас в стенах «Известий».