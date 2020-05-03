Печать интеллекта: как делали «Известия»

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, которая отмечает, что СМИ не должны служить инструментом подстрекательства, деградации или пропаганды ненависти. В праздничной фотогалерее — исторические кадры из жизни «Известий»
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Фото: Архив «ИЗВЕСТИЯ»/А. Белянчев
Газета, учрежденная в январе 1917-го как «Известия Петроградского совета рабочих депутатов» и прошедшая через множество переименований, была официальным рупором руководящих органов Советской власти
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Фото: Архив «ИЗВЕСТИЯ»
Писатели национальных республик на редакционной летучке 28 апреля 1939 года. С газетой, которая всегда ориентировалась на аудиторию с высоким уровнем образования, в разные годы сотрудничали Горький, Маяковский, Кассиль, Шагинян, Паустовский, Айтматов, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский
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Фото: РИА Новости/Лев Поликашин
Передовица с сообщением о запуске космического корабля-спутника 9 марта 1961 года
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Фото: РИА Новости/Юрий Скуратов
Рабочие московского металлургического завода «Серп и молот» в поисках последних распоряжений правительства в 1962 году
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Чернов
Типография газеты в 1968 году
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Фото: РИА Новости/А. Стешанов
Готовая типографская матрица
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Фото: РИА Новости/А. Степанов
Выпуск свежего номера «Известий» в 1968 году
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Фото: РИА Новости/Чернов
В 1981 год узнать последние новости тоже можно было по дороге на работу
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Фото: Архив «ИЗВЕСТИЯ»/Владимир Маматин
С августа 1991-го газета стала просто «Известиями» — общественно-политическим изданием, которое освещает вопросы политики, экономики, международных отношений, культуры и спорта. В настоящее время кроме печатной версии материалы можно читать в электронном виде, а также смотреть и слушать на круглосуточном информационном телеканале
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