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Порошенко потребовал от ВЭФ исправить «ошибку» о княгине Ольге

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Экс-президент Украины Петр Порошенко попросил Всемирный экономический форум (ВЭФ), «исправить ошибки» в сообщении, которое касается княгини Ольги. Соответствующее заявление политик опубликовал в четверг, 11 марта, в Telegram-канале.

Он рассказал, что к 8 Марта ВЭФ опубликовал список женщин, изменивших мировую историю. По его словам, «почетно в данный перечень вошла и княгиня Ольга, чью память чтят украинская православная и католическая церкви».

Однако возмущение политика коснулось описания супруги русского князя Игоря Рюриковича как основоположницы современной России.

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«А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», — добавил он.

Порошенко пояснил, что «Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России». Именно поэтому княгиня Ольга не может считаться «прародительницей Российской Федерации».

Он также отметил, что «власти РФ привыкли навязывать миру ложь».

Ранее, власти Украины уже говорили о подобных якобы «исторических несоответствиях». 18 октября 2020 года бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что территория нынешней Украины с древних времен была метрополией, а все остальные земли Руси к ней примыкали и пользовались защитой.

19 октября того же года российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал данное утверждение. Он отметил, что Украине как новообразованию не хватает исторической легитимности, а украинские политики никак не могут смириться с тем, что их страна — лишь осколок от СССР.

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