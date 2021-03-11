Порошенко потребовал от ВЭФ исправить «ошибку» о княгине Ольге

Экс-президент Украины Петр Порошенко попросил Всемирный экономический форум (ВЭФ), «исправить ошибки» в сообщении, которое касается княгини Ольги. Соответствующее заявление политик опубликовал в четверг, 11 марта, в Telegram-канале.

Он рассказал, что к 8 Марта ВЭФ опубликовал список женщин, изменивших мировую историю. По его словам, «почетно в данный перечень вошла и княгиня Ольга, чью память чтят украинская православная и католическая церкви».

Однако возмущение политика коснулось описания супруги русского князя Игоря Рюриковича как основоположницы современной России.

«А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», — добавил он.

Порошенко пояснил, что «Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России». Именно поэтому княгиня Ольга не может считаться «прародительницей Российской Федерации».

Он также отметил, что «власти РФ привыкли навязывать миру ложь».

Ранее, власти Украины уже говорили о подобных якобы «исторических несоответствиях». 18 октября 2020 года бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что территория нынешней Украины с древних времен была метрополией, а все остальные земли Руси к ней примыкали и пользовались защитой.

19 октября того же года российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал данное утверждение. Он отметил, что Украине как новообразованию не хватает исторической легитимности, а украинские политики никак не могут смириться с тем, что их страна — лишь осколок от СССР.