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Пушков высмеял рассуждения о древней «украинской империи»

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Украине как новообразованию не хватает исторической легитимности, а украинские политики никак не могут смириться с тем, что их страна — лишь осколок от СССР, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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Накануне бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, что территория нынешней Украины с древних времен была метрополией, а все остальные земли Руси к ней примыкали. При этом именно украинцы якобы привнесли европейскую культуру на земли вплоть до Владивостока.

«На Украине провинциальные политики, генералы и дипломаты просто бредят «украинской империей» и «цивилизаторской ролью Украины» в отношении России… Причина понятна: Украине как новообразованию очень не хватает исторической легитимности. Другими словами, на каком основании она вообще существует?» — написал Пушков 18 октября в Telegram.

Сенатор отметил, что украинским националистом трудно смириться с тем, что Украина — это лишь часть от распавшегося СССР, так как в современных границах — с Харьковом, Одессой, Николаевом, Херсоном и Донбассом, она «даже в мифах и легендах никогда не существовала».

По словам Пушкова, страны Средней Азии сопрягают себя с Чингисханом или Тамерланом, а Украине в истории уцепиться кроме как за выдуманных экс-президентом Петром Порошенко «древнеукраинских князей» не за что.

«Княжество Галицкое было, но вести Украину оттуда не с руки, ибо это загоняет ее на запад, в прикарпатские земли и далекие от моря и даже от Киева области, не говоря уже о Черном море», — указал политик.

По его мнению, из-за этого Украина выдумывает никогда не существовавшую «империю» и «древнеукраинские порты» на Черном море, с которыми даже Древний Рим торговал.

В июне 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Севастополе украинский трезубец увидели за тысячу лет до российского триколора.

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