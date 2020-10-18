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Экс-глава СБУ рассказал об украинской «империи»

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Территория нынешней Украины с древних времен была метрополией, а все остальные земли Руси к ней примыкали и пользовались защитой, заявил бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.

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По его мнению, после распада СССР Украине стоило взять название «Украина-Русь», так как якобы именно украинцы привнесли европейскую культуру и христианство на «евроазиатские пространства» вплоть до Владивостока.

«Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на 2/3 современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях», — поделился своим видением истории Смешко в эфире UKRLIFE.TV.

Далее генерал рассказал, что украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока.

«Второй раз, это был XVII век, когда украинское казацкое государство фактически прикрыло собою очень слабое Московское государство, где в 13 году гарнизон стоял польско-литовско-украинский», — продолжил рассказ Смешко.

Затем он вспомнил в совокупности Тохтамыша и Петра I, который якобы платил дань крымскому хану, пишет 17 октября «ПолитНавигатор».

«То есть Украина прикрыла всё своим телом, своей культурой. И снова было огромное влияние украинской культуры. То есть Украина имела огромное историческое влияние», — заключил генерал.

Украинские политики и общественные деятели нередко делают сомнительные заявления об исторических событиях. 1 октября украинский депутат предложил переименовать Россию.

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