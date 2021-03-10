Приведшие к убийству учителя во Франции слова были ложными

Ученица колледжа, из-за рассказов которой был обезглавлен французский учитель Самюэль Пати, заявила, что солгала. Она не была в классе в тот день, когда она заявила семье, что видела карикатуры на пророка Мухаммеда, которые якобы демонстрировал преподаватель. Об этом сообщило издание Figaro.

В те дни девочка не посещала колледж два дня. «Я солгала, я не видела карикатур», — призналась она следователям. По словам школьницы, если бы она не рассказала придуманную историю своему, отцу, то он не записал бы видео с рассказом об этом, не опубликовал бы его в Сети и с ним не связался бы мужчина, убивший учителя.

Имя ученицы до сих пор не называется. По словам адвоката подростка, его доверительница запуталась в собственной лжи.

После этого впервые свое молчание нарушили родственники Пати, которые назвали признание девочки запоздавшим, но всё же важным. «Самюэль Пати никогда не выделял учеников-мусульман, никогда не просил их выходить из класса или поднимать руки», — заявила адвокат семьи убитого преподавателя.

16 октября 2020 года мужчина, выкрикивая исламские лозунги, убил учителя Самуэля Пати. Предположительно, поводом для убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель якобы показывал в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений.

Нападавший был ликвидирован силовиками, президент Франции назвал случившееся террористическим актом.

По данным французских СМИ, по делу об убийстве Пати подозреваемыми являются 14 человек, из них пяти предъявили обвинения в соучастии в преступлении.