В России провели более 113 млн тестов на коронавирус

На сегодняшний день в России проведено более 113,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 10 марта.

За последние сутки было сделано 146 тыс. тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в России остаются 510 534 человека.

Днем ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, согласно которому ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету.

5 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, заболеваемость составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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