На Украине заявили о желании создать онлайн-музей «российской пропаганды»

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что страна в рамках Международного центра противодействия дезинформации хочет основать «онлайн-музей российской пропаганды». Об этом он рассказал во вторник, 9 марта, в эфире телеканала «Украина-24».

Ткаченко сообщил о том, что данное желание является чрезвычайно важной инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Глава ведомства также отметил, что центр будет основан по примеру аналогических организаций, которые функционируют в Латвии, Финляндии и Чехии.

По его словам, «онлайн-музей российской пропаганды» носит просветительский характер и якобы позволяет выявить дезинформацию.

Ранее в этот день Ткаченко сообщил, что граждане Украины остаются активными зрителями российского телевидения и оппозиционных каналов, несмотря на их блокировку в стране.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны намерены добиться блокировки вещания на платформе YouTube телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых ранее были введены санкции. Тогда украинский лидер объяснял блокировку борьбой с «пропагандой.

Киевский институт социологических и маркетинговых исследований 1 марта опубликовал результаты опроса, согласно которому более 60% украинцев не поддерживают санкции в отношении трех оппозиционных телеканалов и последовавшее за этим их закрытие.