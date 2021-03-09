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Минкульт Украины констатировал высокий интерес жителей к российскому ТВ

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Граждане Украины остаются активными зрителями российского телевидения и оппозиционных каналов, несмотря на их блокировку в стране. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

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«Мы знаем, что если даже закрыты информационные каналы [председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука на Украине, украинцы активно смотрят их не только через соцсети, но смотрят российское телевидение, доступ к нему достаточно значительный», — цитирует его портал «Цензор.Нет».

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны намерены добиться блокировки вещания на платформе YouTube телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых ранее были введены санкции.

Киевский институт социологических и маркетинговых исследований 1 марта опубликовал результаты опроса, согласно которому более 60% украинцев не поддерживают санкции в отношении трех оппозиционных телеканалов и последовавшее за этим их закрытие.

2 февраля украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «Новый формат», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский свое решение объяснил борьбой с пропагандой.

Телеканалы 112 Украина», NewsOne и ZIK с 3 февраля прекратили вещание. В тот же день минкультуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

Кроме того, на Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. Москва неоднократно называла такие ограничения недопустимыми и расценивала действия Киева как наступление на свободу СМИ.

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