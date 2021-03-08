В США начался суд над обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда

В Соединенных Штатах начались судебные разбирательства по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда в мае 2020 года, что спровоцировало массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе. Об этом 8 марта сообщает StarTribune.

В понедельник в Миннеаполисе начался первый этап — подбор сторонами жюри 12 присяжных. Судьей назначен Питер Кэхилл. Отмечается, что Шовин присутствует на процессе.

Местные власти, опасаясь беспорядков и демонстраций, установили рядом со зданием суда забор и бетонные ограждения.

По информации прессы, стороны смогут сказать вступительное слово не ранее 29 марта.

Днем ранее сообщалось, что власти города Миннеаполис намерены потратить не менее $1 млн на установку заграждений во время суда над Дереком Шовином.

В конце мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе, после того как задержавшие его полицейские применили к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

Полицейского Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу. Троих других полицейских — Томаса Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог для всех задержанных в $1 млн.

После происшествия власти Миннеаполиса решили провести реформу полиции в городе и урезать бюджет ведомства.