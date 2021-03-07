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В Миннеаполисе потратят $1 млн на заграждения перед судом по делу Флойда

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Власти американского города Миннеаполис и округа Хеннепин намерены потратить не менее $1 млн на установку заграждений во время суда над обвиняемым по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает 6 марта NBC News.

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Суд над экс-офицером Дереком Шовином начнется 8 марта. В первый день состоится слушание по отбору присяжных.

Правоохранители опасаются, что судебный процесс может спровоцировать новые беспорядки в городе.

В частности, более половины суммы ($515 тыс.) уйдет на укрепление пяти полицейских участков Миннеаполиса. В прошлом году протестующие сожгли участок, в котором работал Шовин.

Кроме того, бюджетом предусмотрены ограждения около здания суда, постоянное патрулирование улиц, а также защита местного бизнеса от погромов.

«В прошлом году у нас было много гражданских беспорядков, и такого уровня насилия и беспорядков этот город никогда не видел. В правоохранительных органах вы планируете худшее и надеетесь на лучшее. Мы в долгу перед жителями, предприятиями и посетителями, у нас должен быть план», — заявил представитель местной полиции.

В конце мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе, после того как задержавшие его полицейские применили к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

Полицейского Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу. Троих других полицейских — Томаса Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог для всех задержанных в $1 млн.

После происшествия власти Миннеаполиса решили провести реформу полиции в городе и урезать бюджет ведомства.

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