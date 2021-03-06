Прямой эфир
Мир
Байден продлил на год режим санкций в отношении Ирана
Наука
Ровер Perseverance впервые проехался по Марсу
Армия
Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму
Общество
Правительство рекомендовало перевести работников старше 65 лет на удаленку
Мир
Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году
Авто
С 5 апреля на улицах с критической загрузкой изменится тариф на парковку
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Мир
Белый дом заявил о готовности Байдена пересмотреть военные полномочия
Авто
Юрист назвал условия для конфискации машины за долги владельца

В феврале США задержали рекордное число мигрантов на границе с Мексикой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 100 тыс. мигрантов в феврале были задержаны американскими пограничниками на границе с Мексикой, пишет Reuters со ссылкой на источники в пятницу, 5 марта.

Резиновая зона: кто зарабатывает на организации нелегальной миграции
Россияне регистрируют в своих квартирах тысячи иностранцев

Отмечается, что это самый высокий показатель числа арестов за февраль с 2006 года. В частности, в феврале данная цифра составила 78 тыс.

Согласно данным правительствам США, поступивших агентству, только в минувшую среду на американо-мексиканской границе задержали более 4,5 тыс. мигрантов.

19 февраля лидер демократов в сенате США Чак Шумер сообщил, что он с однопартийцами внес на рассмотрение органа законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство.

4 февраля президент США Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте объявил, что США увеличивают квоту приема беженцев из-за рубежа и намерены довести ее до 125 тыс. человек в текущем году.

За день до этого американский лидер подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения его предшественника на этом посту Дональда Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021