В феврале США задержали рекордное число мигрантов на границе с Мексикой

Почти 100 тыс. мигрантов в феврале были задержаны американскими пограничниками на границе с Мексикой, пишет Reuters со ссылкой на источники в пятницу, 5 марта.

Отмечается, что это самый высокий показатель числа арестов за февраль с 2006 года. В частности, в феврале данная цифра составила 78 тыс.

Согласно данным правительствам США, поступивших агентству, только в минувшую среду на американо-мексиканской границе задержали более 4,5 тыс. мигрантов.

19 февраля лидер демократов в сенате США Чак Шумер сообщил, что он с однопартийцами внес на рассмотрение органа законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство.

4 февраля президент США Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте объявил, что США увеличивают квоту приема беженцев из-за рубежа и намерены довести ее до 125 тыс. человек в текущем году.

За день до этого американский лидер подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения его предшественника на этом посту Дональда Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.