Байден заявил об увеличении квоты приема беженцев в США

США увеличивает квоту приема беженцев из-за рубежа и намерена довести ее до 125 тыс. человек в этом году, заявил глава государства Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля.

По словам американского лидера, соответствующий указ, целью которого является «удовлетворение беспрецедентных глобальных потребностей», будет подписан им в четверг.

«Указ позволит нам поднять квоту приема беженцев до 125 тыс. человек за первый полный финансовый год (начинается в стране с 1 октября — Ред.) [новой] администрации [США]», — сказал он в ходе выступления, транслировавшегося в Twitter Госдепартамента.

Live Now! @POTUS Biden delivers remarks at the U.S. Department of State. https://t.co/eyzlcc14m6