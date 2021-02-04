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Байден заявил об увеличении квоты приема беженцев в США

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США увеличивает квоту приема беженцев из-за рубежа и намерена довести ее до 125 тыс. человек в этом году, заявил глава государства Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля.

По словам американского лидера, соответствующий указ, целью которого является «удовлетворение беспрецедентных глобальных потребностей», будет подписан им в четверг.

«Указ позволит нам поднять квоту приема беженцев до 125 тыс. человек за первый полный финансовый год (начинается в стране с 1 октября — Ред.) [новой] администрации [США]», — сказал он в ходе выступления, транслировавшегося в Twitter Госдепартамента.

Кроме того, в ходе выступления американский лидер заявил, что в отличии от своего предшественника Дональда Трампа, будет жестко противостоять действиям России.

3 февраля, сообщалось, что Джо Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения его предшественника на этом посту Дональда Трампа.

Одно из распоряжений касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

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