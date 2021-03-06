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КОТОстрофа: мохнатый дебошир и ананасы со вкусом политики

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: REUTERS/PO1 WICHIT PUKDEELON
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КОТОстрофа: мохнатый дебошир и ананасы со вкусом политики
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2021-03-05 13:47:36
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Как со вкусом поддержать Тайвань в конфликте с Китаем, из-за кого самолеты могут иногда не долетать до места назначения и что связывает Меган Маркл с саудовским принцем бин Салманом. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

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Ананасовая солидарность

Сложно сказать, какая из стран первой додумалась в момент политических трений неожиданно обнаруживать пестициды и вредные примеси в продуктах, поставляемых из недружественного на этот момент государства, но такая практика оказалась крайне популярной не только в Европе, но и в Азии.

На этой неделе заложниками большой геополитики оказались тайваньские ананасы. С 1 марта Китай запретил их импорт, ссылаясь на обнаружение в недавних поставках неких вредителей. Удар стал сокрушительным: ананасы составляют около 40% от общего объема экспорта фруктов островом, из которых около 90% приходится на Китай.

КОТОстрофа
Президент Тайваня Цай Инвэнь принимает участие в мероприятии, посвященном тайваньским ананасам, после того, как Китай объявил о запрете на импорт фруктов из Тайваня

Президент Тайваня Цай Инвэнь принимает участие в мероприятии, посвященном тайваньским ананасам, после того как Китай объявил о запрете на импорт фруктов из Тайваня

Фото: REUTERS/Ben Blanchard
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Но тайваньцы не растерялись. И объявили национальную кампанию по поеданию ананасов своими силами. В местной прессе даже появилась реклама, утверждающая, что употребление ананаса в пищу значительно улучшает вкус семенной жидкости. Президент Тайваня Цай Инвэнь меж тем попросила сограждан в Twitter делиться своими любимыми рецептами ананасовых пирогов и почаще баловать себя смузи из этого фрукта. А глава островного внешнеполитического ведомства Джозеф У напомнил: некоторые страны поддержали Австралию закупками ее вина после того, как Китай повысил на него ввозные пошлины на 212%. И призвал подсобить теперь и тайваньским ананасам.

За выращиваемые на острове фрукты уже «вписались» де-факто дипломатические миссии США и Канады, разместив фотографии своего начальства с ананасами и сопроводив их комплиментами местной продукции. Но самая существенная помощь пришла из Японии, заказавшей на днях у Тайбэя рекордные 5 тыс. т ананасов.

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Тот еще подарок небес

История авиаперевозок знает немало случаев, когда самолет приходилось разворачивать из-за выходок пьяных или неадекватных пассажиров. Но на этой неделе возвращать воздушное судно пришлось из-за агрессивного кота.

Вылетевший из столицы Судана и направлявшийся в катарскую Доху Боинг-737 уже полчаса находился в воздухе, когда в кабине пилота неожиданно появился четвероногий. Он начал шипеть, а потом и вовсе ринулся в атаку на пилота и других членов экипажа. Угомонить дебошира не удалось, и команда приняла решение вернуться в Хартум.

КОТОстрофа
кот
Фото: Depositphotos

Как выяснилось позднее, кот был бездомным и, скорее всего, сумел проникнуть на борт накануне вылета во время уборки самолета.

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Это не первый случай, когда животные оказываются там, где их совсем не ждали. В 2019 году сотрудники службы безопасности аэропорта на острове Мэн обнаружили кошку в багаже супружеской пары. Она забралась в чемодан перед тем, как хозяева отправились в аэропорт, но по дороге и после ничем не выдала себя и, что важно, никого не покалечила. В отличие от скорпиона, пару лет назад неожиданно свалившегося сверху на пассажира бизнес-класса и ужалившего его в руку в ходе полета из Сан-Франциско в Атланту.

Котов не бросают

В отличие от героя предыдущей истории большинство котиков всё же вызывают у людей добрые чувства и даже сострадание в случаях, когда животные попадают в незавидное положение.

В минувший вторник недалеко от таиландского острова Ко Аданг одно из рыболовецких суден загорелось и стало тонуть. Все восемь членов экипажа, не раздумывая, прыгнули в море и вскоре были спасены проходящим мимо кораблем. Спустя некоторое время к уходящему под воду судну направились представители военно-воздушной и береговой обороны королевского флота Таиланда для проверки возможной утечки топлива. Но вместо утечек моряки обнаружили на горящей лодке четырех котов, сидящих, прижавшись друг к другу, на деревянной балке.

КОТОстрофа
кот
Фото: REUTERS/PO1 WICHIT PUKDEELON

Один из моряков тут же снял рубашку, надел спасательный жилет и поплыл на помощь терпящим бедствие животным. «Пламя было на корме лодки, она начала тонуть, так что я знал, что должен быть быстрым», — рассказал позднее прессе 23-летний спаситель, доставивший животных до своего корабля на собственной спине.

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Всех спасенных было решено оставить на рабочем месте котоспасителя — в командном пункте на острове Ко Липе.

Черным по белому

Ныне покойный Теодор Сьюз Гайсер, известный более как Доктор Сьюз, является самым продаваемым детским писателем в англоязычной среде. Миллионы американских детишек выросли на его историях вроде «Гринча» и «Кота в шляпе», по его книгам были не только сняты мультфильмы, но и создано множество радиопостановок и мюзиклов. В общем, для американского подрастающего поколения Доктор Сьюз был «их всё».

Но на днях авторы одного серьезного научного исследования решили, что многие произведения писателя грешат откровенно расистским подтекстом. Например, более чем из 2200 человеческих персонажей сказочника только 50 — «цветные». При этом они представлены далеко не в лестном виде. В одной из книг, рисунки к которой создавал сам автор, белый мальчик держит большой пистолет, стоя на головах трех азиатов, в другой — белый человек бьет хлыстом «цветного».

КОТОстрофа
книги
Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Шумиха вокруг расизма, который спустя десятилетия вдруг углядели в детских книжках, привела к тому, что президент Джо Байден даже не упомянул о Докторе Сьюзе на Всеамериканском дне чтения, который учредили в конце 1990-х в честь его дня рождения 2 марта. И якобы предложил «отменить» его. Слушания на тему «отмены» произведений писателя провели даже в палате представителей США. А компания, которой принадлежат права на выпуск произведений авторства Доктора Сьюза, сообщила о прекращении переизданий шести его книг.

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Впрочем, шумиха лишь подогрела интерес к сказкам автора. По данным компании Amazon, девять из десяти самых продаваемых на этой неделе книг были произведениями Доктора Сьюза.

Тайны британского двора

Чопорная британская пресса никогда особо не жаловала супругу принца Гарри Меган Маркл. Мало того что она американка со смешанными корнями и актриса, так еще и постоянно нарушала все негласные табу и королевские традиции. То она не захотела надевать шляпку на знакомство с королевой Елизаветой II, то проигнорировала требование носить именной бейджик на мероприятии, где от этой обязанности освобождена лишь королева.

На этой неделе британские таблоиды подкинули новых дровишек в костер народных антипатий к герцогине Сассекской. Times of London вдруг взяла и написала, что в 2018 году Меган появилась на одном мероприятии в бриллиантовых серьгах стоимостью полмиллиона фунтов, которые были подарены ей на свадьбу саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом. Щекотливости всей истории придал тот факт, что это украшение красовалось на Меган всего три недели спустя после чудовищного убийства Джамаля Хашогджи, в котором уже тогда многие открыто обвиняли принца Мухаммеда.

КОТОстрофа
принц гарри и меган маркл
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cbs
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Правда, по сообщению журнала People, герцог и герцогиня Сассекские не присутствовали при вручении презента от принца, так что Меган могла и не подозревать о дарителе сережек, надевая их на торжественный прием на Фиджи около трех лет назад. Ведь все подарки членам королевской семьи, включая ювелирные украшения, принадлежат институту британской монархии, а не отдельным ее членам.

Новые обвинения против Меган появились в считаные дни до выхода в эфир 7 марта большого интервью пары Опре Уинфри. И судя по первым выдержкам из него, покинувшие Букингемский дворец Гарри и Меган не будут деликатничать, а расскажут всю суровую правду о несладком времени при дворе.

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