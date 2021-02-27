Бедные овечки: человек-невидимка и зарплата задним числом

Что хорошего для женщин предусмотрел новый гражданский кодекс КНР, на каком виде транспорта российским дипломатам удалось покинуть Северную Корею и почему захаживать к парикмахеру жизненно необходимо не только людям. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

С ленивого мужа хоть денег клок

На этой неделе один из судов Пекина вынес непривычное, но весьма справедливое решение — обязал подавшего на развод супруга выплатить бывшей жене компенсацию за исполнение домашних обязанностей и уход за ребенком в течение пяти лет, которые они прожили в браке.

Суд присудил женщине 50 тыс. юаней (569 тыс. рублей). И, конечно, многим эта сумма показалась мизерной. «Труд домохозяйки, работающей полный рабочий день, сильно недооценивается. В Пекине нанять няню на год стоит больше 50 тыс. юаней», — отозвался о решении один из пользователей сети Weibo, где новость собрала аж 570 млн комментариев и репостов.

Бедные овечки Фото: Getty Images/Images By Tang Ming Tung

С другой стороны, раньше разведенные женщины в Китае не получали за домашний труд ничего, имея право претендовать на некую компенсацию только в случае брачного договора, который в стране заключали единицы. Но с нового года в КНР вступил в силу новый гражданский кодекс, по которому супруга получила право требовать компенсации при разводе , если она несла большую ответственность за воспитание детей, уход за пожилыми родственниками и помогала партнеру в его работе.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, китайские женщины тратят на неоплачиваемую работу по дому почти четыре часа в день — примерно в 2,5 раза больше, чем мужчины.

Счастливый игнор

Большинство побегов откуда бы ни было зачастую характеризовались дерзостью самих беглецов и их плана. Но в случае с молодым северокорейцем, решившимся на бегство из КНДР на территорию Южной Кореи, возмутительно дерзкой оказалась скорее халатность южнокорейских пограничников.

В одну из февральских ночей северокорейский рыбак вплавь по морю добрался до побережья Южной Кореи (как выяснилось позднее, под гидрокостюмом у него был ватник, помогший не околеть от холода в ледяной воде). После высадки на берег мужчина прополз через дренажный туннель внутри демилитаризованной зоны под забором из колючей проволоки, проложенном вдоль берега, спрятал свой гидрокостюм и ласты и успел пройти 5 км, не будучи замеченным .

Бедные овечки Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun

Точнее, он пять раз попался на камеры, и система дважды подавала сигналы тревоги . Но сотрудник, отвечавший за оборудование береговой охраны, в тот момент решал некую компьютерную проблему и отклонил сигналы тревоги как ошибочные. А второй в это время был отвлечен телефонным звонком. В итоге поймать перебежчика смогли лишь спустя шесть часов после его высадки на берег. К тому моменту он уже десять раз мелькнул на камерах наблюдения, но отошел от границы довольно далеко, чтобы не быть тут же выдворенным назад.

Это далеко не первый раз, когда южнокорейские пограничники «проморгали» перебежчиков с Севера . Немудрено, что после расследования инцидента многие «получили по шапке». Дополнительным унижением стал тот факт, что береговая охрана понятия не имела о существовании дренажного канала, по которому прошел последний беглец.

Долгая дорога домой

Довольно драматичным оказался отъезд из Северной Кореи и для сотрудников российской дипмиссии в Пхеньяне , чей срок командировки на этой неделе подошел к концу. Из-за полностью закрытых на фоне пандемии границ и недействующего больше года международного авиасообщения выбираться из страны пребывания восьмерым сотрудникам посольства и членам их семей, включая троих детей, пришлось буквально на чем придется .

После 32 часов на поезде и двух часов на автобусе, который довез россиян почти до границы, дипломатам пришлось пересесть на дрезину и еще километр толкать ее по железнодорожным путям через мост над рекой Туманная , которая разделяет Северную Корею и Россию. Кадры, демонстрирующие радостного (очевидно, от скорого прибытия на родину) третьего секретаря посольства Владислава Сорокина, толкающего дрезину с людьми и чемоданами, обнародовал в четверг МИД РФ в своем Telegram-канале .

Бедные овечки Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

На российской погранстанции Хасан дипломатов встретили коллеги из представительства МИДа во Владивостоке, после чего утомленных путешественников отвезли, наконец, во Владивостокский аэропорт.

61 свитер

Овцы мериноса не сбрасывают шерсть, которая растет у них всю жизнь, и поэтому нуждаются в стрижке минимум раз в год. И когда овцы сбегают с ферм, их нестриженные шевелюры становятся для них большой проблемой. На этой неделе в австралийском штате Виктория спасатели обнаружили одного беглеца, успевшего за годы скитаний обрасти 35-килограммовой шерстью . Ее было так много, что она даже закрывала большую часть морды, из-за чего Барак, как окрестили животное спасатели, плохо видел. Сейчас, впрочем, у овцы всё хорошо — после поимки Барака остригли и отправили на одну из ферм к товарищам.

В 2005 году похожая история произошла в Новой Зеландии — после шести лет скитаний в руки людям попался Шрек. Его состриженная шерсть потянула на 27 кг, из которых, согласно подсчетам, можно было бы связать 47 шерстяных свитеров. Для сравнения: 35 кг шерсти, состриженные с Барака, эквивалентны 61 джемперу.

Бедные овечки Фото: REUTERS/Edgar's Mission Inc

Впрочем, «урожай», полученный от Шрека и Барака, меркнет в сравнении с тем, что принес на себе баран из Канберры Крис, найденный в 2005 году с 41 кг шерсти, — вдвое больше его собственного веса . Это остается мировым рекордом, и сейчас состриженное с Криса руно хранится в Национальном музее Австралии.

Когда отношения не на высоте

В отношениях США и Китая появился новый повод поскандалить. Сразу несколько американских изданий сообщили о жалобах работающих в КНР дипломатов из Штатов на то, что их заставили пройти анальный мазок на COVID-19 . История получила широкий резонанс в США. На днях представитель Госдепартамента заявил, что этот неудобный во многих смыслах вопрос будет поднят перед китайской стороной. В ведомстве отметили, что Вашингтон «привержен делу обеспечения безопасности американских дипломатов и их семей, но сохраняя при этом их достоинство».

25 февраля скандальные слухи был вынужден прокомментировать официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он, впрочем, отверг утверждения о том, что кто-то требовал от американского дипломатического персонала, дислоцированного в Китае, проведения анальных проб.

Таким образом, достоверно узнать, проходили ли граждане США эту довольно унизительную процедуру, не получилось . Но на фоне откровенно враждебного отношения Штатов к Китаю гипотетическое желание Пекина подвергнуть американцев такому способу проверки на COVID было бы с человеческой точки зрения вполне объяснимо.

Бедные овечки Фото: Global Look Press/Xinhua/Yao Jianfeng