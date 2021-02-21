Остров подозрения: порушенное доверие и незавидные будни монархов

Какая потеря потерь настигла жителей итальянского острова Капрая, чем молодых израильтян побуждают к вакцинации и как британская королева обошлась с собственным внуком. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Кража доверия

Жители маленького итальянского островка Капрая, самого северо-западного в Тосканском архипелаге, давно привыкли жить «нараспашку» — с открытыми дверями и открытой душой. Всё его население насчитывало всего 400 жителей, и все прекрасно знали друг друга. Но в последнее время дружелюбная атмосфера уступила место всеобщей подозрительности. Здесь произошла серия дерзких краж, которую могли совершить только свои — ведь зимой туристов на острове, добраться до которого можно только по морю, не бывает.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/IOS Фото табачной лавки, из сейфа которой воры украли €60 тыс.

Сначала неизвестные обчистили дом вице-мэра Фабио Маццеи , прихватив с собой изрядное число наличности и ювелирных украшений. Причем именно в тот день, когда чиновник уехал по работе в Пизу. В другой раз злоумышленники вынесли €60 тыс. из сейфа табачной лавки. Десятки краж случились еще в нескольких домах на острове . В прошлом году в Капрая закрылся единственный банк, и жители стали хранить все накопления дома, так что ворам достался приличный куш. На руку преступникам сыграл и тот факт, что камера на главной площади давно вышла из строя, что сильно осложнило расследование трем имеющимся на острове полицейским.

Но самой главной потерей местные жители и мэр Капрая сочли утрату чувства общности и взаимного доверия , которыми они так гордились до сих пор.

Некоролевское обращение

Согласно известной песне Аллы Пугачевой, «всё могут короли». А вот их дочери и жены, напротив, зачастую абсолютно бесправны. Особенно если речь идет о странах Ближнего Востока. На этой неделе в мировых СМИ поднялась шумиха вокруг судьбы дочери шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума — одного из богатейших лидеров в мире, правителя Дубая и вице-президента ОАЭ. Би-би-си обнародовала видеозаписи принцессы Латифы, тайно отправленные ею друзьям и снятые на телефон в ванной — единственной комнате, где ей позволено закрывать дверь.

В феврале 2018 года Латифа, недовольная тотальным контролем со стороны отца, попыталась сбежать из страны. Но на полпути была схвачена и насильно возвращена домой . С тех пор она оказалась в роли заложницы — ее держали одну на вилле с заколоченными окнами и дверями под охраной полиции. Правда, каким-то чудом друзья смогли передать ей сотовый телефон, на который принцесса Латифа и сняла обнародованные сейчас видеообращения.

Остров Подозрения Принцесса Хайя в Лондоне Фото: TASS/Facundo Arrizabalaga

Озабоченность судьбой Латифы уже выразили британский премьер Борис Джонсон и госсекретарь США Энтони Блинкен. А управление ООН по правам человека отправило властям ОАЭ запрос с требованием представить доказательства, что принцесса хотя бы жива. В ответ королевская семья отметила лишь, что «она идет на поправку, и мы надеемся, что она вернется в общественную жизнь в соответствующее время».

Несколько лет назад сбежать от эмира пыталась его другая дочь принцесса Шамса, и, как утверждает Латифа, после попытки побега в Оман отец приказал забить ее сестру до смерти в тюрьме. Благополучно побег от шейха Мухаммеда закончился лишь для одной из его жен принцессы Хайи, живущей ныне с детьми в Лондоне , — во многом благодаря помощи со стороны ее брата, нынешнего короля Иордании Абдаллы II.

Побег из ледяного ада

Нынешняя неделя ознаменовалась новостями еще об одном неудачном побеге. По крайней мере именно так жители Техаса расценили поездку представляющего их штат сенатора Теда Круза в мексиканский курортный город Канкун в разгар смертельного снежного шторма, обрушившегося на регион и оставившего миллионы жителей без света и воды.

Остров подозрения Сенатор Техаса Тед Круз в аэропорту Канкуна Фото: Getty Images/MEGA/GC Images

«Гнев техасцев на Теда Круза прямо сейчас может привести в действие всю электрическую сеть. Он плюхнулся на прямой рейс в рай и оставил нас на произвол судьбы в этом ледяном аду», — прошлась по сенатору газета Houston Chronicle на первой полосе. «Иронично, что он направился в то самое место, вокруг которого он старался выстроить стену», — подхватил ведущий вечернего шоу на ABC, подразумевая поддержку Тедом Крузом строительства стены на границе с Мексикой.

На фоне волны недовольства сенатору пришлось спешно перебронировать обратный билет и пробыть в Канкуне всего сутки вместо трех дней, которые он планировал провести на пляже с женой и детьми. Но спешное возвращение его не спасло : к пятнице снежный шторм над Техасом ослаб, а вот буря народного возмущения поведением политика продолжила набирать обороты.

Мотивация халявой

Программа Израиля по вакцинированию против COVID-19 считается самой успешной в мире. На данный момент две дозы спасительной вакцины получила уже примерно половина девятимиллионного населения страны. Но начав за здравие, прививочная кампания стала двигаться в сторону «за упокой»: оказалось, что молодежь не горит желанием участвовать в ней . И чтобы побороть этот печальный тренд, муниципалитет Тель-Авива решил опробовать необычную инициативу — устроил один из прививочных пунктов прямо в баре , в котором всех решившихся на укол стали угощать бесплатным напитком.

Разумеется, безалкогольным. Но это не испортило настроение молодым людям. Как рассказали некоторые из участников программы «напиток за прививку», после нескольких месяцев, проведенных в условиях повсеместно закрытых общественных мест, просто посидеть в баре, пусть и без горячительных напитков, уже стало удовольствием.

Остров подозрения Фото: REUTERS/Corinna Kern

Дополнительной мотивацией сомневающимся станет, по замыслу властей, программа «зеленых пропусков», которую Израиль запускает с 21 февраля . С этого дня дважды привитые люди получат право на посещение спортивных залов, отелей, бассейнов и храмов, а с марта — еще и ресторанов и баров. Пропуск будет загружен в мобильном приложении, которое просканируют при входе в заведения.

Подумали власти и о тех, кто захочет подделать документы о вакцинации, загодя предупредив, что любой пойманный с фальшивым сертификатом будет оштрафован на 5 тыс. шекелей.

Говорите им прощай

На этой неделе герцог и герцогиня Сассекские, более известные как принц Гарри и Меган Маркл, подтвердили, что их уход из королевской семьи, о котором они объявили более года назад, был постоянным . При этом, по утверждению британских таблоидов, уйдя «в мир», принц Гарри всё же хотел остаться патроном целого ряда спортивных, военных и благотворительных организаций , в частности, покровителем Союза регбистов Англии, Королевской морской пехоты и спортивного мероприятия с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами, «Игры непобежденных».

Остров Подозрения Фото: TASS/PA/Dominic Lipinski

Но, что называется, залезть на елку и штаны не ободрать не вышло. 19 февраля королева Елизавета II заявила, что, отказавшись от роли официальных представителей королевской семьи и лишившись в связи с этим титула их высочества, пара потеряла и право на престижные покровительства . «Ты работаешь на монархию, а монархия не работает на тебя», — якобы заявила королева внуку, согласно источнику Daily Mail.

Вскоре эти обязанности наряду с бюджетными деньгами, полагающимися членам королевской семьи за активную общественную деятельность, будут перераспределены между другими представителями монаршего дома.

После решения покинуть официальные ряды королевской семьи Гарри и Меган переехали жить в США, где прикупили дом на берегу океана в калифорнийской Санта-Барбаре. В мае 2019 года у них родился сын, а сейчас, как стало известно на днях, Меган ждет второго ребенка.