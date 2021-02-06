Буквы закона: верховенство Голливуда и Ухань раздора

За что власти Индии теперь недолюбливают барбадосскую певицу Рианну, как экс-премьер Японии погорел на собственной болтливости, в которой он обвинял женщин, и почему футболка стала причиной дипломатического скандала Пекина и Оттавы. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Поддержка, откуда не ждали

Три месяца подряд индийские фермеры бастовали против новых законов, которые, по их мнению, поставят в выгодное положение крупные корпорации, лишив доходов мелкие хозяйства . Апофеоз протестов пришелся на День республики 26 января, когда фермеры ворвались в исторический Красный форт и сорвали с него государственный флаг Индии. Ответом правительства стало перекрытие военными подступов к Дели и выборочное отключение интернета.

Конечно, иностранные СМИ писали об индийских фермерах, но как-то вяло. Всё поменялось на этой неделе, когда перцу истории неожиданно добавила барбадосская певица Рианна. «Почему мы не говорим об этом?!» — задалась певица вопросом у себя в Twitter , где у нее 101 млн подписчиков, под ссылкой на статью CNN о протестах в Дели, выражая тем самым поддержку фермерам.

Считаные часы спустя после твита Рианны поддержать фермеров поспешили шведская экоактивистка Грета Тунберг и племянница вице-президента США Мина Харрис. «Мы ВСЕ должны быть возмущены отключением интернета в Индии и военизированным насилием против протестующих фермеров», — написала последняя. Даже бывшая порнозвезда Миа Халифа посчитала своим моральным долгом прилюдно возмутиться гонениями на фермеров.

Ответом индийских властей стала критика поста Рианны как «безответственного», всех других иностранных радетелей за интересы протестующих обвинили в погоне за сенсационностью . Часть местного населения согласилась с властями, устроив в конце недели прилюдное сожжение чучел с изображением Греты и Рианны.

Взболтнул лишнего

Расхожее мнение утверждает, что женщины куда более словоохотливее мужчин, хотя некоторые исследования на сей счет (а их, на удивление, проводилось немало) указывали, что женскую болтливость порой преувеличивают.

Буквы закона1 Президент токийского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Ёсиро Мори Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool

Так или иначе 83-летний президент токийского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Ёсиро Мори , бывший в свое время премьер-министром Японии, придерживался традиционных взглядов на этот вопрос. Но позабыл, что порой и для мужчин молчание — золото. И когда на последнем заседании его спросили об увеличении гендерного разнообразия в совете директоров комитета (цель — довести число женщин там с нынешних 20% членов правления до 40%), он без обиняков сказал: женщины склонны слишком много говорить и отличаются «сильным чувством соперничества» . Мол, если дать слово одной, то и другие захотят непременно вставить «свои пять копеек». И даже предложил ограничивать время выступлений женщин — членов правления, «иначе они никогда не остановятся» .

Эти ремарки с последнего заседания оргкомитета тут же вызвали широкий общественный резонанс, шквал обвинений Мори в сексизме и даже призывы к его отставке. Уходить с поста он отказался, сославшись на свою ответственность эффективно провести нынешним летом Игры в Токио. Но выступить с прилюдным покаянием за свои нелестные слова о женщинах ему все-таки пришлось.

Неуместный ликбез

Утро минувшего понедельника принесло жителям Лос-Анджелеса немалое удивление. Проснувшись, многие тут же обнаружили, что вместо привычной гигантской надписи Hollywood на южном склоне холма Маунт Ли красуется надпись Hollyboob (последнее слово обозначает на сленге женскую грудь). Исполнительницы трюка просто завесили букву W огромным брезентом с буквой В и добавили в последнюю D поперечную линию. Как предположила местная пресса, сделано это было ради повышения осведомленности людей о раке молочной железы .

Полиция, однако, такой ликбез не оценила — шесть девушек, участвовавших в смене имиджа знаменитого знака, были вскоре задержаны по обвинению в незаконном проникновении.

С начала 2000-х годов департамент полиции Лос-Анджелеса установил вокруг культового знака систему безопасности с детекторами движения, системой видеонаблюдения и автоматической сигнализацией, включающейся при приближении к буквам менее чем на 45 м. Во многом пойти на такие меры власти вынудили нередкие в прошлом случаи замены букв. Одним из самых известных случаев стало появление на Голливудских холмах в 1976 году слова Hollyweed (weed — «травка») в честь нового закона штата Калифорния о марихуане. В 2017 году, невзирая на запрет и меры безопасности, Hollyweed успела недолго покрасоваться вместо Hollywood вновь.

Закат города грехов

Мэр города Амстердам Фемке Халсема добилась поддержки большинства политических сил своей инициативы вывести знаменитый Квартал красных фонарей за пределы столичного центра . Как постановили политики, передислокация представительниц древнейшей профессии, долгие годы восседающих в неглиже в окнах центрального Амстердама, куда-нибудь на выселки позволит изменить имидж города в лучшую сторону. А также привлечь туристов, заинтересованных больше голландской культурой, нежели порочными развлечениями.

Буквы закона4 Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/Robin Utrecht

При этом столичные власти даже пообещали построить где-нибудь на окраине специальный «эротический центр» для жриц любви (проституция в Нидерландах, к слову, официально имеет статус профессии). Но тем идея не особо понравилась. Как сообщила недавно созданная лоббистская группа под названием Red Light United, 90% местных работниц секс-индустрии предпочитают и дальше красоваться в окнах на узких переулках квартала вблизи каналов .

Ранее всё та же мэр и всё с той же целью — привлечь в Амстердам более облагороженный интеллектом контингент иностранных гостей — выступила с идеей запретить продажу марихуаны иностранцам в местных кофешопах. Но в отличие от переселения проституток эта инициатива вызвала в политических кругах спорную реакцию — прежде всего из-за опасений расцвета нелегальной уличной торговли наркотиками.

Не оценили фантазию

В и без того натянутых отношениях Китая и Канады разразился новый скандал. Невероятно, но случилось это из-за футболок.

В начале прошлого года работающий в Пекине канадский дипломат заказал по интернету несколько футболок со стилизованной буквой W, напоминающей летучую мышь . Вообще-то, оригинальная задумка изображать эту букву в качестве млекопитающего принадлежала американской хип-хоп-группе Wu-Tang Clan, сделавшей изображение своим логотипом задолго до того, как мир узнал о коронавирусе и его возможной связи с летучими мышами. Но, н а свою беду, дипломат видоизменил изначальный дизайн, дополнив его словом Ухань (Wuhan).

Фото: twitter.com/austinramzy





История прошла бы незамеченной, если бы менеджер китайского магазина, занимающийся производством одежды с принтами на заказ, не опубликовал зачем-то спустя почти год сообщение в WeChat о том, как сотрудник посольства Канады заказал у него футболки с оскорбительным рисунком «уханьской летучей мыши». История докатилась до китайского МИДа , и на этой неделе посольству Канады было сделано «серьезное представление по поводу заказа его сотрудником футболок со злонамеренным рисунком».

3 февраля МИД Канады выступил с извинениями за недоразумение, отметив, что футболки были созданы для команды сотрудников посольства, работающих над репатриацией канадцев из Уханя в начале 2020 года, а вовсе не задумывались как оскорбление. Но это объяснение не удовлетворило Пекин.