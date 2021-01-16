Неловкость рук и кой-какое мошенничество: фотошоп и марка с Гретой

Какие приготовления перед роддомом рекомендовали провести южнокорейским женщинам, на кого возлагают надежды по прорыву цифровой блокады Дональда Трампа и как Грету Тунберг уважили на родине. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

В растрепанных чувствах, но с прической

Роды — вовсе не повод забывать об обязанностях жены. Такой посыл содержался в памятке для беременных женщин, размещенной на сайте сеульского Информационного центра по вопросам беременности и родов . В частности, советчики рекомендовали кореянкам на сносях загодя позаботиться о том, чтобы у супругов, остающихся в одиночестве, пока те рожают, был запас еды и чистой отглаженной одежды минимум на три дня. «И не забудьте купить расческу, чтобы не выглядеть растрепанной после появления ребенка на свет», — гласил один из «добрых» советов .

Свод рекомендаций включал и пункты о том, как женщинам стоит блюсти себя в период беременности. Например, будущим матерям предложили повесить на видное место любимые узкую юбку или платье в качестве наглядной мотивации к тому, чтобы не разъедаться . С целью поддержания фигуры женщинам в интересном положении также настоятельно советовали не манкировать своими домашними обязанностями.

Неловкость рук Фото: Depositphotos

Правила были размещены онлайн еще в 2019 году, однако попали под прицел общественности лишь на днях. И тут же вызвали волну возмущения со стороны слабой половины: более 20 тыс. женщин подписали петицию с требованием наказать разработчиков «добрых советов». И на этой неделе свод сомнительных рекомендаций удалили из интернета .

Южная Корея не впервые попадает впросак из-за правил с откровенно шовинистическим подтекстом. В 2018 году в своде рекомендаций, изданных правительством для учащихся старшей школы, например, заявлялось, что «женщины должны работать над своей внешностью, а мужчины — над улучшением своих финансовых возможностей».

Только своим

Амстердам решил отказать иностранцам в праве посещать знаменитые местные кофешопы, предлагающие, вопреки названию, совсем не бодрящий напиток, а легкие наркотики . На днях мэр нидерландской столицы Фемке Халсема предложила разрешить продажу марихуаны в 166 кофешопах города только гражданам страны.

Неловкость рук Фото: Global Look Press/Felix Vogel

Одна из главных целей этой задумки состоит в том, чтобы снизить привлекательность Амстердама в качестве места, куда иностранцы — преимущественно молодежь с ограниченным бюджетом — едут побаловаться косяком-другим. В докоронавирусные времена столицу Нидерландов, где проживает всего 850 тыс. человек, ежегодно посещали около 20 млн туристов. И, как показало недавнее правительственное исследование, 58% иностранцев приезжали именно ради «дури».

Ряд других нидерландских городов, чье население давно с неодобрением смотрело на толпы обкуренных иностранцев из соседних стран, запретил продажу марихуаны зарубежным гостям еще в 2012 году. Теперь до этого дозрел и Амстердам. Правда, как пояснила мэр, введен запрет будет не раньше будущего года. Но успеют ли неместные любители марихуаны заехать туда до этого в условиях никуда не девшейся пандемии и закрытых границ — еще большой вопрос.

Спаситель свободы слова

Как известно, после штурма Капитолия сразу несколько интернет-компаний, включая Facebook, Instagram, YouTube и Twitter, запретили уходящему президенту США Дональду Трампу пользоваться своими цифровыми платформами, заблокировав его аккаунты . 11 января от облачного хостинга Amazon была отключена и социальная сеть Parler, которой пользовались сторонники Трампа. И даже Telegram-канал Donald J. Trump, который многие тут же приписали 45-му президенту, из-за чего он в считаные часы «оброс» полумиллионом подписчиков, подкинул Трампу сюрприз: на днях рядом с названием канала появилась подпись «мошенничество».

Неловкость рук Фото: Global Look Press/Stephan Schulz

Выход из такой информационной блокады предложил на этой неделе сын опального президента — Дональд Трамп – младший. На этой неделе он обратился к самому богатому человеку мира — основателю и главе компаний SpaceX и Tesla Илону Максу — с предложением создать новое приложение, «которое порвет Twitter» .

«Илон, почему бы тебе этого не сделать? Выйди туда и придумай концепцию. Я думаю, что ты — именно тот парень, который спасет свободу слова в Америке», — призвал главного изобретателя США старший сын президента в видеообращении в Instagram.

Пока Илон Маск не ответил публично на этот призыв. Однако, как заметили СМИ, ранее он неодобрительно высказывался о бойкоте, устроенном Трампу высокотехнологичными компаниями страны. «Многие люди будут очень недовольны тем, что высокие технологии западного побережья стали фактическим арбитром свободы слова», — заметил он на этой неделе в Twitter.

Марка отличия

Известная на весь мир экоактивистка Грета Тунберг появилась на шведских почтовых марках, вышедших 14 января и посвященных экологической проблематике . Художник изобразил ныне 18-летнюю девушку в желтом плаще и с развевающейся косой на фоне голубого неба и взирающей на пролетающих ласточек. Как пояснил автор, изображения на марках должны передавать дух времени, а одной из самых актуальных в современном мире является тема экологии. И не в последнюю очередь возвести эту проблему в разряд ключевой мировой повестки позволил «сильный голос Греты Тунберг» .

Фото: REUTERS/TT News Agency/Anders Wiklund Марка с Гретой Тунберг

Напомним, первым шагом к всемирной славе Греты стали ее одиночные пикеты в 2018 году в защиту экологии у здания шведского парламента. Она приходила к его стенам вместо школы каждую пятницу, показывая на своем примере, что и один в поле воин. Осенью 2019 года Грета уже стояла на трибуне ООН, громогласно бросаясь в мировых лидеров обвинениями в украденном у ее поколения детстве из-за невнимания к проблеме изменения климата. В конце 2019 года экоактивистку даже прочили на Нобелевскую премию мира, но она ей в итоге не досталась. Зато в том же году она удостоилась титула «Человек года» по версии американского журнала Time.

К слову, быть изображенной на почтовых марках Швеции — тоже довольно почетно. Ранее этой чести удостаивались знаменитая детская писательница Астрид Линдгрен, бывший капитан сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович и ныне покойный шведский диджей и продюсер Авичи.

Фокус не удался

Хотели как лучше, а получилось как всегда, сказал как-то российский экс-премьер Виктор Черномырдин. Ровно таким образом вышло на днях и у полицейского в далеком индийском штате Уттар-Прадеш.

Всё началось с поста в официальном Twitter-аккаунте одного из полицейских департаментов города Горакхпур, в котором сотрудник выложил фотографию своего коллеги с задержанным преступником. За что именно правонарушителя задержали, мало кого заинтересовало, поскольку главное внимание привлек тот факт, что оба были без защитных масок . А Индия между тем находится на втором месте после США по заболеваемости коронавирусом, и с апреля прошлого года ношение масок вне дома является обязательным для всех граждан страны.

Фото: twitter.com/gorakhpurpolice

После шквала возмущения констебль, выложивший фото, его удалил. Но вскоре зачем-то выставил вновь — уже с дорисованными фотошопом масками . Измененное изображение не осталось незамеченным среди пользователей Twitter, дружно кинувшихся иронизировать — не в последнюю очередь и по поводу топорного качества проделанной фоторедактуры.