 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдепе США заявили о наблюдении за созданием «Северного потока – 2»
Общество
Дочь пропавшего олимпийского чемпиона рассказала подробности его исчезновения
Мир
Защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту
Мир
Администрация США намерена добиваться выдачи Ассанжа
Мир
Телеканалы «112 Украина» и NewsOne оспорят санкции в Верховном суде
Мир
Захарова заявила об упущенном Киевом шансе на мир в Донбассе
Общество
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Мир
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Адвокат Трампа объяснил цель импичмента политику
/

Удавка колониализма: победа маори и счастье туркменов

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: Global Look Press/imago images.de/Arnulf Hettrich
Главный слайд
Начало статьи
Удавка колониализма: победа маори и счастье туркменов
2021-02-11 10:10:17">
2021-02-11 10:10:17
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В какой стране мира галстук может стать предметом идеологического спора, сколько новых китайцев подарила миру Поднебесная в прошлом году и в чем провинились театральные деятели Туркменистана. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Буквы закона: верховенство Голливуда и Ухань раздора
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Попасть в петлю

В Новой Зеландии, крайне гордящейся своей инклюзивностью и вниманием к гендерному и этническому разнообразию, случился громкий скандал. Казалось бы, из-за какого-то пустяка — из-за галстука.

На заседании парламента во вторник сопредседатель партии маори Равири Вайтити хотел было задать вопрос, но был оборван на полуслове спикером парламента на том основании, что, по регламенту, задавать вопросы мужчины-депутаты могут только в том случае, если они носят галстук. Как можно догадаться, господин Вайтити, чью шею украшала традиционная для его народности огромная подвеска из камня, был без предписанного парламентским дресс-кодом аксессуара. Но вовсе не по забывчивости, а из принципиальных соображений. В прошлом он не раз именовал галстук «колониальной петлей», подавляющей права маори, и клялся «никогда не склонять голову перед властью Пакеха» (так маори называют новозеландцев европейского происхождения).

Удавка колониализма
Равири Вайтити

Равири Вайтити

Фото: REUTERS/TVNZ

Вторничное заседание завершилось выдворением Равири Вайтити из зала. Зато уже в среду — на фоне медийного шума вокруг этого инцидента — спикер парламента объявил: отныне галстуки не будут считаться обязательной частью «соответствующего делового наряда» депутатов.

Фамильные бренности: разрыв с Трампом и молитва от COVID-19
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Награда герою

На этой неделе в печать вышла детская книжка, посвященная китайскому доктору Ли Вэньляну, который первым в Китае забил тревогу относительно нового и страшного вируса, позднее нареченного COVID-19 и убившего более 2,3 млн человек.

Иллюстрированная книга была написана известной в США писательницей Франческой Кавалло. Она пояснила, что доктор Ли, скончавшийся от коронавируса 7 февраля год назад, «стал символом свободы и важности науки», а история его героической попытки предупредить весь мир об опасности «стала чрезвычайно важным способом сохранить его память». Однако своей творческой задумкой автор ставила и еще одну важную цель — побороть расизм в отношении азиатов и китайцев, рожденный нынешней пандемией.

«Я не хотела, чтобы дети ассоциировали азиатское лицо с вирусом. Такой расизм сложно победить, когда человек вырастает. Я хотела, чтобы лицо доктора Ли ассоциировалось у детей с героем борьбы с эпидемией», — пояснила писательница.

Удавка колониализма
Франческа Кавалло

Франческа Кавалло

Фото: Kickstarter

Впервые краткая история о китайском докторе вышла онлайн в ноябре и была переведена добровольными помощниками на 38 языков. С тех пор Франческа Кавалло получила такое количество просьб от родителей и педагогов сделать печатную версию, что ей не осталось ничего, кроме как расширить историю и выдать ее уже на бумаге.

Горе по колено: ВОЗ предупредила о рисках на зимних курортах Европы
Австрия и Швейцария запустят сезон, несмотря на споры с соседями

Привет из Сахары

На этой неделе альпийские горнолыжные курорты и Пиренеи приоделись в необычные цвета. Виной тому — потоки песка и пыли из пустыни Сахара, перенесенные в Европу через Средиземное море крайне сильным ветром, причем не только из алжирской части пустыни, но и из Мали с дальней, южной оконечности пустыни и из предсахарских районов.

Во многих частях Европы песочная пыль окрасила снег в желтоватый цвет, небо над Францией приобрело бежевый оттенок. Апокалиптичное зрелище не обошло стороной и жителей горных районов Швейцарии, Италии и Балкан, окрасив небо, снег и даже дома там в оранжевый цвет.

«Ландшафты выглядят, как Марс», — отметил Генеральный директорат ЕС по оборонной промышленности и космосу, публикуя в своем Twitter «очень редкую» фотографию горного курорта Мон-д'Ольм в Пиренеях, покрытого слоем песка и пыли.

Удавка колониализма
снег
Фото: ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON

Впрочем, сильной радости от необычного природного явления жители «пропесоченных» стран не испытали. Редкие в пандемичные времена лыжники и сноубордисты были вынуждены зачехлить свой инструментарий, поскольку горные лыжи и доски с трудом скользили по песку, который к тому же портит досочное покрытие. Водителям же пришлось отказаться от использования дворников с обмывом, чтобы не поцарапать лобовое стекло, и смывать песок струей воды.

Лицо китайской национальности: как Брюс Ли изменил западную поп-культуру
Мастер боевых искусств превратил китайцев из злодеев в героев

Китайцев много не бывает

Число новорожденных китайцев в прошедшем году составило всего 10 млн — это больше, чем население Австрии или Израиля. Но по китайским меркам — крайне мало. Более того, по сравнению с предыдущим годом этот показатель упал почти на 15%, став худшим со времени основания КНР в 1949 году с его ныне 1,4-миллиардным населением.

Как известно, с 1979 года Китай проводил политику «одна семья — один ребенок», разрешая городским парам титульной национальности хань заводить лишь одного-единственного отпрыска. Тех же, кто шел вразрез с партийной линией и заводил детей сверх «квоты», нещадно штрафовали или отправляли на принудительные аборты. В 2015 году на фоне старения населения (а на тот момент уже 10% китайцев были старше 65 лет) власти сделали разворот на 180 градусов и не только отменили все ограничения на деторождение, но и стали активно призывать женщин рожать больше.

Удавка колониализма
ребенок
Фото: ТАСС/Zuma

Впрочем, как подтвердила обнародованная на этой неделе статистика по новорожденным, такие призывы не сработали. Во многом — из-за дороговизны процесса воспитания и обучения детей, а отчасти из-за того, что с 2014 года число заключаемых браков в Китае стремительно падало. В прошлом году в Поднебесной было зарегистрировано всего 9,2 млн союзов при 4,7 млн разводов, что также стало рекордом.

Шоу президента: туркменский лидер читает рэп и стреляет с велосипеда
Бердымухамедов ни в чем себе не отказывает

Туркменское счастье

На этой неделе совершенно неожиданно обнаружилось, что уровень театральной режиссуры и художественности создаваемых в Туркменистане произведений крайне низок. А всё потому, что в стране совсем нет спектаклей, воспевающих нынешние успехи и счастливую жизнь народа. По крайнем мере, так высказался лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов, попенявший на это министерству культуры.

Эпоха Могущества и Счастья была объявлена в Туркменистане еще в конце февраля 2012 года. Именно так сам Аркадаг (или «покровитель» — таков сегодня официальный статус нынешнего лидера страны) окрестил период своего очередного президентского срока, сменившего Эпоху Великого Возрождения (она наступила в стране после смерти Сапармурата Ниязова и с приходом к власти Бердымухамедова). С тех пор народное счастье и роль в его утверждении президента воспело немало национальных поэтов, а вот сценаристы, как стало понятно на этой неделе, подкачали.

Удавка колониализма
ашхабад
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Не исключено, что так произошло отчасти по той причине, что живущие в эпоху Могущества и Счастья туркмены не абсолютно счастливы. По крайнем мере во всемирном рейтинге счастья, подготовленном аналитиками подразделения ООН по поиску решений стабильного развития, в 2017–2019 годах Туркмения занимала лишь 95-е место из 153 стран.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021