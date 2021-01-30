Фамильные бренности: разрыв с Трампом и молитва от COVID-19

Чем белые люди расстроили президента Танзании, чью куклу прибыльно вязать в США, и как спонтанный секс может предотвратить ограбление. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Что в имени моем

Племянница Дональда Трампа Мэри Трамп рассказала на этой неделе, что всерьез задумывается о смене фамилии, чтобы оборвать все связи с бывшим американским президентом , чьи годы у власти принесли США «неисчислимый» ущерб.

Нельзя сказать, что Мэри разлюбила дядю и всё с ним связанное в одночасье после того, как он покинул Белый дом. Еще в 1999 году, когда отец Мэри Фред Трамп — старший брат Дональда — умер, девушка и ее брат подали в суд, чтобы оспорить завещание, считая, что семья дяди несправедливо обделила их. А летом прошлого года ныне 55-летняя племянница экс-президента выпустила книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Сам Трамп пытался заблокировать выход этого творения в свет . И не без причин. В ней Мэри, будучи по профессии клиническим психологом, например, писала, что считает Дональда нарциссом — ведь «он отвечает всем девяти критериям, изложенным в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам».

Фамильные бренности Мэри Трамп Фото: Global Look Press/Peter Serling/Simon & Schuster

Избавиться от негативных коннотаций, связанных с именем экс-президента, решила не только его племянница. Недавно совет директоров Trump Plaza во Флориде — роскошного 32-этажного жилого комплекса в 10 минутах езды от поместья бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго — проголосовал за то, чтобы убрать бренд экс-президента из своего названия. Этот комплекс перестал принадлежать Трампу еще в 1990-е годы , но по инерции сохранил его имя, избавиться от которого решили после недавних беспорядков в Капитолии.

Исключение из правил

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 90% развивающихся стран не получат доступ к вакцине от коронавируса до 2023 года. На фоне таких мрачных прогнозов и обостряющейся борьбы за препараты ВОЗ неоднократно пыталась усовестить развитые государства, призывая их не скупать все дозы себе .

Однако на этой неделе нашлась страна, причем явно из разряда тех, за кого заступалась ВОЗ, которой дефицитная вакцина оказалась не так уж и нужна. И даже вообще не нужна. Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что вакцинация против COVID-19 опасна, призвав своих граждан защититься от смертельной болезни вдыханием пара .

Фамильные бренности Фото: ТАСС/AP Photo/Brian Inganga

«Если бы белый человек мог придумать прививки, он бы уже нашел вакцину от СПИДа, он бы уже нашел вакцину от туберкулеза, он бы уже нашел вакцину от малярии, он бы уже нашел вакцину от рака. Танзанийцы должны быть внимательны, чтобы нас не использовали для испытаний некоторых сомнительных прививок, которые могут иметь серьезные последствия для нашего здоровья», — попытался убедить он сограждан.

В прошлом Магуфули не раз ставил под сомнение эффективность импортных тестов на COVID-19 и призывал людей молиться, дабы защитить себя от коронавируса. Помогло ли это в реальности, неизвестно — страна не публикует отчеты о заболеваемости уже больше полугода. И потому официально никакого COVID-19 в Танзании нет.

От мутации к мутации не легче

Мир едва-едва приступил к вакцинации людей от коронавируса, как ученые предложили задуматься о необходимости привить от него еще и домашних животных . Как отметили на этой неделе эксперты Университета Восточной Англии, исследовательского центра Earlham Institute в Норвиче и Университета Миннесоты, появление новых мутаций COVID-19 чревато заражением широкого спектра одомашненных животных. И возможная, а то и вероятная последующая передача вируса обратно человеку «представляет значительный долгосрочный риск для здоровья населения» .

Фамильные бренности Фото: ТАСС/EPA/Mads Claus Rasmussen

Такие опасения выдвигаются не впервые . В конце прошлого года из-за страха передачи человеку вируса от животных датские власти истребили 17 млн норок на своих меховых фермах. Нередко коронавирусом заболевали как кошки и собаки, так и дикие звери в зоопарках. Минувшей осенью биологи из Великобритании и Малайзии провели компьютерное моделирование восприимчивости различных животных к коронавирусу, выяснив, что к инфекции чувствительны 26 видов млекопитающих, регулярно контактирующих с людьми.

Пока, правда, обратная передача COVID-19 от животных людям не подтвердилась . Но и изначальную версию о том, что человечество заразилось коронавирусом из-за съеденной одним индивидом летучей мыши, тоже никто еще не позабыл.

Берни Сандерса повязали

В преддверии церемонии инаугурации Джо Байдена многие опасались, что уходящий президент отвлечет на себя всё внимание от вступающего в должность главы государства. Но «звездой» инаугурации оказался некто третий — политик Берни Сандерс, удачно запечатленный фотографом сидящим нога на ногу в медицинской маске со скрещенными руками в больших варежках .

Снимок моментально стал чрезвычайно популярным в интернете, тут же превратившись в мем. И тут Сандерс не растерялся, став продавать на своем сайте футболки , толстовки и наклейки с изображением в варежках. Первую партию раскупили менее чем за 30 минут. А в общей сложности сувениры принесли Сандерсу $1,8 млн, которые он незамедлительно пожертвовал организации Meals On Wheels , помогающей пожилым американцам.

Фамильные бренности Берни Сандерс на инаугурации Джо Байдена Фото: REUTERS/Caroline Brehman

Но этим дело не закончилось. На нынешней неделе жительница Техаса, вдохновившись всеобщим ажиотажем вокруг изображения мерзнувшего Берни, связала его куклу в том же виде и выставила ее на торги в Ebay . За считаные часы вязанный Сандерс был куплен на аукционе за $20 тыс. А руководство онлайн-платформы решило удвоить сумму . По решению автора куклы эти деньги ушли на благотворительность в тот же фонд, куда ранее пожертвовал средства и сам герой.

Секс во спасение

В ночь на вторник 24-летний молодой человек ворвался на одну из заправок в окрестностях словацкой столицы Братиславы с целью ограбления . Ударив по лицу сотрудника заправки и забрав всю наличность из кассы, преступник заставил менеджера отвести его в комнату с сейфом, чтобы забрать деньги и оттуда. В дальней комнате оказался еще один служащий, сумевший выбежать через заднюю дверь, чтобы вызвать полицию.

На этом этапе в привычной картине ограбления, которое могло случиться где угодно, произошло кое-что нетривиальное. Когда злоумышленник выгребал деньги из сейфа, в комнате появилась женщина, решительно направившаяся к грабителю с предложением интима. И тот не устоял . Подъехавшая на место преступления полиция застала пару на полу бензоколонки уже полураздетыми.

Фамильные бренности Место происшествия Фото: Metro/metro.co.uk