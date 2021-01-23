Счастливый конец: спасение нерядового гаитянина и «свобода» Мелании

Появились ли в Швейцарии настоящие диванные войска, что навело журналистов на убежденность в скором разводе четы Трамп и за какие не связанные со шпионажем обвинения можно стать персоной нон грата в Албании. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Лучше поздно, чем никогда

Ушедший американский лидер Дональд Трамп очень любил бороться с мигрантами и делал всё, чтобы пресечь попытки нелегалов пробраться в США, а также депортировать тех, кому это удалось . И как только стало ясно, что преемник Джо Байден собирается в числе прочего защитить от депортации людей, которых привезли в страну детьми, 45-й президент удвоил, если не утроил свои усилия на этом фронте.

19 января, за день до инаугурации нового президента, из США на Гаити улетел последний рейс с депортируемыми лицами. Одним из его пассажиров должен был стать 40-летний Пол Пьеррилюс — гаитянин по крови, ни разу, однако, не бывавший на Гаити и проживший в США последние 35 лет своей жизни. Появившись на свет в заморском владении Франции Сен-Мартен, он не смог получить французское гражданство, поскольку его родители не были французами. Но и унаследовать автоматически гаитянское гражданство через своих родителей, а позже и гражданство США ему тоже не удалось. И всю свою жизнь Пол жил в США в качестве лица без гражданства .

Фото: twitter.com Пол Пьеррилюс

Его схватили еще 11 января, когда Пол, как обычно, пришел отметиться в иммиграционном офисе. И невзирая на прилюдное возмущение посла Гаити в США, подтвердившего, что Пол — не гражданин этого карибского государства, его стали готовить к депортации. Спасло мужчину лишь оперативное вмешательство одного из конгрессменов, оказавшегося выходцем из того же города, что и Пол , и знавшего всю историю из первых рук.

Но понервничать господину Пьеррилюсу пришлось немало — отбой с депортацией был дан в тот момент, когда его в наручниках уже вели на посадку в последний депортационный рейс президентства Трампа .

Развод без девичьей фамилии

Американские светские репортеры всегда находили особое удовольствие в наблюдениях не только за нарядами бывшей первой леди США Мелании Трамп, но и за ее выражением лица и языком жестов , особенно когда это могло пролить свет на ее истинные отношения с супругом.

События после отъезда первой четы из Белого дома дали журналистам новую пищу для сплетен и полета фантазии на этот счет. А всё дело в том, что, приземлившись во Флориде, где экс-президента с супругой встречали сотрудники СМИ, спустившаяся по трапу Мелания, в отличие от самого Трампа, даже не притормозила помахать собравшимся рукой, сразу же с каменным лицом устремившись к поджидавшему ее автомобилю. Вердикт соцсетей и СМИ получился однозначным: всё говорит о том, что Мелания наконец подает на развод и уже не считает нужным утруждать себя ролью счастливой жены.

Счастливый конец Фото: REUTERS/Carlos Barria

Впервые упорные слухи о том, что Мелания хочет расторгнуть брак с Дональдом Трампом, появились около года назад. Но, как поведала тогда журналистам одна из помощниц первой леди, если бы она посмела устроить такое унижение супругу, пока он занимает пост президента, Дональд бы ее наказал. Его поражение на последних выборах наконец развязало ей руки.

Еще один волнующий умы прессы вопрос — сколько третья жена Трампа может получить после развода. Поговаривают, что вслед за победой Трампа четыре года назад Мелания настояла на новом брачном договоре, заметно упрочившем ее финансовые позиции в случае расставания. К слову, первая супруга Трампа Ивана получила после развода $10 млн и еще $650 тыс. в год в качестве алиментов, а также квартиру в Нью-Йорке и огромный особняк в Коннектикуте. Второй жене Марле Мейплз пришлось довольствоваться всего $2 млн.

Что-то новенькое

На фоне достаточно неровных, если не сказать напряженных, отношений России с рядом западных стран в Москве давно привыкли к периодическим дипломатическим скандалам . И даже к тому, что следующим после обвинений шагом зачастую становилась высылка российских дипломатов из страны пребывания. Но при этом, пусть многие из обвинений и были надуманными, с чисто формальной точки зрения их тяжесть (а чаще всего дипломатов винили в шпионаже или неправомерных действиях российских спецслужб на территории иностранного государства) оправдывала демарш в виде высылки сотрудников посольства из страны.

На этой неделе, однако, в дипломатической практике случился любопытный прецедент. 21 января российского посла в Албании Алексея Кривошеева объявили персоной нон грата из-за нарушения эпидемиологических мер в период пандемии коронавируса и дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну . Как пояснил свое решение албанский МИД, с апреля 2020 года послу неоднократно делали замечания относительно нарушений карантинного режима, но он, вопреки обещаниям, так и не исправился .

Счастливый конец Посольство России в Тиране, Албания Фото: commons.wikimedia.org/albania.mid.ru

В своем сообщении МИД Албании выразил надежду, что такое решение «будет хорошо понято российской стороной как необходимый шаг для защиты здоровья и безопасности всех жителей Албании». Но понимания сей шаг как-то не вызвал: посольство России в Албании назвало обвинения в адрес дипломата необоснованными .

Диванные войска эпохи ковида

Согласно шуточной справке Википедии, диванные войска существовали еще в каменном веке: «солдаты-диванники протыкали копьями и стрелами изображения врагов на стенах пещер, после чего все враги умирали в страшных мучениях». Однако самый бурный расцвет этого рода войск, по утверждению того же источника, пришелся на нынешний век — ввиду изобретения ноутбуков и интернета, что позволило солдатам невидимого фронта воссесть на диванах и словесно уничтожать виртуальных врагов.

18 января из-за ситуации с коронавирусом 6 тыс. новобранцев швейцарской армии, или половина всех призывников, начали нести службу онлайн из дома, что в российских СМИ тут же иронично интерпретировали в качестве доказательства того, что диванные войска реально существуют .

Но, увы, отсидеться на диване новоиспеченным швейцарским солдатам не удастся. Дома им предстоит тренироваться по шесть часов в день с помощью специального приложения. А после трех недель такого дистанционного обучения им предстоит сдать экзамен на физическую подготовку, чтобы вышестоящее начальное точно знало: они прошли всю онлайн-программу и в бою не подведут. Тем же, кто позволит себе филонить на удаленке и провалит экзамен, придется наверстывать упущенное по выходным в казармах .

Счастливый конец Фото: ТАСС/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

В Швейцарии базовая военная подготовка является обязательной для всех мужчин в возрасте 18 лет, она длится 18 недель, после чего следуют еще шесть курсов повышения квалификации по три недели каждый. Общая численность национальной армии составляет 100 тыс. человек, из которых только десятая часть приходится на профессионалов. Все остальные — призывники или добровольцы.

Турецкая Хатико

Собака Хатико породы акита-ину, увековеченная как памятником у токийской станции Сибуя, так и голливудским фильмом с Ричардом Гиром, давно стала символом верности и преданности далеко за пределами Японии .

Однако мир не раз встречал и другие примеры самоотверженности и преданности собак своим хозяевам . Одним из них стал случай с Бусиной, чьего хозяина — жителя турецкого города Трабзон Кемаля Сентурка — увезли в больницу в середине января. Когда медики забирали мужчину, питомица, не раздумывая, ринулась за машиной скорой помощи до самого госпиталя. И с тех пор ежедневно приходила к больнице в девять утра, ожидая появления хозяина до поздней ночи. Дочь Сентурка пыталась было отвезти Бусину домой, но та вырывалась и бежала обратно к месту, где находился хозяин. После того как животное заметила охрана медучреждения, Бусина стала медийной знаменитостью.