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В Израиле кот провел две недели в кабине закрытого самолета

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Забытый в самолете кот прожил в кабине пилота две недели и испортил обивку салона, сообщает портал twizz.ru.

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Животное в самолете оставил один из пассажиров. Питомец провел в закрытом салоне две недели перед тем, как 7 февраля работники аэропорта Тель-Авива увидели кота за стеклами кабины пилота.

За время, проведенное в замкнутом пространстве, кот испортил обивку сиденья второго пилота. Само животное чувствует себя хорошо.

Работники воздушной гавани начали поиски хозяина питомца.

26 января стало известно, что рыжий кот по кличке Купидон, живущий в британском городе Борнмут в графстве Дорсет, убежал из дома и прошел 38 км, чтобы вернуться в деревню Одсток в графстве Уилтшир, где он родился. Животное ушло из дома в конце декабря и было обнаружено лишь в январе.

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