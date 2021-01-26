Пропавший в Великобритании кот нашелся в родной деревне в 40 км от дома

Рыжий кот по кличке Купидон, живущий в британском городе Борнмут в графстве Дорсет, убежал из дома и прошел 38 км, чтобы вернуться в деревню Одсток в графстве Уилтшир, где он родился, пишет Би-би-си.

Животное ушло из дома в конце декабря и было обнаружено лишь в январе.

«Он жил в соседнем доме два года назад. Я даже представить не могла, что это тот самый котенок», — рассказала женщина, которая нашла питомца.

Она выложила фотографию кота в соцсетях. Публикацию увидела хозяйка Купидона. Женщина была сильно удивлена, поскольку выяснилось, что кот преодолел почти 40 км, чтобы вернуться в родные места.

В ноябре сообщалось, что в Таиланде хозяин домашнего кота три дня искал своего питомца, а тот вернулся через три дня с запиской на шее. Послание гласило, что всё это время домашний питомец поедал скумбрию в местном рыбном киоске.