Принц Гарри назвал причины отказа от жизни в королевской семье

Герцог Сассекский, принц Гарри, заявил в интервью с ведущим программы «The Late Late Show» Джеймсом Корденом, что он отказался от жизни в королевской семье, потому что британская пресса «разрушала» его психическое здоровье.

По словам герцога, ему нужно было «вытащить свою семью» из королевского окружения, пишет «Газета.ру».

«Я подумал, что все это токсично. Поэтому я сделал то, что сделал бы любой муж и любой отец <...> Все мы знаем, какой может быть британская пресса, и именно это разрушало мое психическое здоровье», — приводит 26 февраля телеканал CNN слова принца Гарри.

О том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи стало известно 19 февраля. В связи с этим супруги больше не смогут оставаться патронами ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли перераспределят между другими представителями монаршей семьи.

Работающими членами королевской семьи считаются те, кто выполняет официальные обязанности и получает на это финансирование из гранта суверена, выделяемого правительством Великобритании. Средства предоставляют на официальные расходы королевской семьи, зарплату обслуживающего персонала и содержание дворцов.

Ранее, 15 февраля, газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщала, что принцу Гарри и его жене придется попрощаться с оставшимися королевскими привилегиями из-за согласия на откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Оно выйдет в эфир телеканала CBS Primetime 7 марта. По данным СМИ, пара впервые прокомментирует свое решение покинуть королевскую семью и расскажет о переезде в США.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.