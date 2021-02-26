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Принц Гарри назвал причины отказа от жизни в королевской семье

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Герцог Сассекский, принц Гарри, заявил в интервью с ведущим программы «The Late Late Show» Джеймсом Корденом, что он отказался от жизни в королевской семье, потому что британская пресса «разрушала» его психическое здоровье.

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По словам герцога, ему нужно было «вытащить свою семью» из королевского окружения, пишет «Газета.ру».

«Я подумал, что все это токсично. Поэтому я сделал то, что сделал бы любой муж и любой отец <...> Все мы знаем, какой может быть британская пресса, и именно это разрушало мое психическое здоровье», — приводит 26 февраля телеканал CNN слова принца Гарри.

О том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи стало известно 19 февраля. В связи с этим супруги больше не смогут оставаться патронами ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли перераспределят между другими представителями монаршей семьи.

Работающими членами королевской семьи считаются те, кто выполняет официальные обязанности и получает на это финансирование из гранта суверена, выделяемого правительством Великобритании. Средства предоставляют на официальные расходы королевской семьи, зарплату обслуживающего персонала и содержание дворцов.

Ранее, 15 февраля, газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщала, что принцу Гарри и его жене придется попрощаться с оставшимися королевскими привилегиями из-за согласия на откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Оно выйдет в эфир телеканала CBS Primetime 7 марта. По данным СМИ, пара впервые прокомментирует свое решение покинуть королевскую семью и расскажет о переезде в США.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

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