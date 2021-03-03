Путин призвал защитить избирательное законодательство

Избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Об этом 3 марта заявил президент России Владимир Путин во время расширенного совещания коллегии МВД.

Путин, говоря о предстоящих выборах в Государственную думу, отметил, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.

«Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и надежно защищено», — указал глава государства.

Ранее в этот же день Совет Федерации РФ одобрил закон об увеличении до 500 тыс. рублей штрафов за незаконную предвыборную агитацию. Согласно закону, многократно увеличены штрафы за проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

Поправки внесены в ст. 5.12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

26 февраля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что перенос выборов в Государственную думу невозможен, нецелесообразен и нереален.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 24 февраля высказал предположение, что нижняя палата парламента может быть распущена в конце марта, а выборы могут провести в конце июня. Он полагает, что досрочные выборы в ГД целесообразны на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом.